Musik und Farbe, das war auch im vergangenen Jahr das Rezept , das die jugendlichen Besucher auf die große Wiese an der Bergstraße gelockt hat. Foto: Monika Schönfeld

Verl (WB). Zum sechsten Mal veranstaltet der Déjà-Vu-Club am kommenden Fronleichnamstag, 20. Juni, das Holi-Festival auf seinem Gelände an der Bergstraße. Gefärbte Maisstärke, die stündlich in die Luft geworfen wird und die Besucher in ein wahres Farbenmeer taucht, ist das Markenzeichen dieses Festivals.

Wer noch keine Karte hat, muss sich beeilen. Das Festival steht kurz vor dem Ausverkauf. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 2000 Besuchern. »Wir haben in diesem Jahr 2000 Tickets in den Online-Verkauf gegeben und waren trotzdem schon einmal vorzeitig ausverkauft« so Nico Thebille. »Aufgrund der hohen Nachfrage, haben wir dann noch einmal 500 Tickets freigegeben, von denen jetzt nur noch etwa 150 Stück verfügbar sind.«

Festival erfreut sich also steigender Beliebtheit

Das Festival erfreut sich also steigender Beliebtheit, so dass es kein Wunder ist, dass auch das Angebot umfangreicher wird. Mit insgesamt sechs DJs und einem neuen Bühnenkonzept werden in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt. Die Tonanlage sowie die Special Effekts wurden aufgestockt. Nachdem das Festival um 15 Uhr seine Pforten geöffnet hat, werden zu jeder vollen Stunde zwischen 18 und 21 Uhr die Farbwürfe zu modernen elektronischen Klängen zelebriert.

Niemand muss verdursten oder Hunger leiden. Neben dem Verkauf von Festivalbändern, frischen Cocktails und anderen Getränken, zubereitet vom Déjà-Vu-on Tour-Team, ist natürlich auch für den hungrigen Gast gesorgt. So ist der Verler BBQ-König Sven Gerdhenrichs, der kürzlich seinen Imbiss »Bei Sven« in Verl eröffnete, mit von der Partie. An seinem Stand bekommt der Gast Burger-Variationen, Bratwurst und Pommes, alles frisch zubereitet.