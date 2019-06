Von Uwe Caspar

Schloß Holte-Stukenbrock besiegt Verl im Abimatch Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

Kristkowitz ist per Vorlage auch an der frühen 1:0-Führung der Gäste beteiligt – Alexander Olbrich (7.) schließt den Angriff erfolgreich ab. »Man hat gesehen, dass Fabio einen ordentlichen Strahl hat«, staunt der Bezirksliga-Fußballer Sinan Caliskan über die Schusskraft des Holter Matchwinners beim traditionellen Vergleich der Abi-Klassen der beiden benachbarten Gymnasien. Der in Sende wohnende Kristkowitz, der sich bei dem Schulduell die Note eins verdient hat, geht demnächst für Oberligist FC Gütersloh auf Torjagd. Sein Berufswunsch: Eine Ausbildung bei der Polizei.

Schlechtes Zeugnis

Derweil kann sich auch der Doppel-Torschütze der Gastgeber den Leistungseinbruch seines Teams kaum erklären. »Vielleicht haben wir nach dem 3:1 ein bisschen zu viel rotiert. Fakt ist: In der zweiten Halbzeit hat jeder von uns schlecht gespielt«, stellt Caliskan sich und seinen Mitstreitern am Ende ein schlechtes Zeugnis auf. Verl, setzen, Sechs!

Mattheo Pieper, der Coach des Siegers, führt die Wende nicht zuletzt auf eine taktische Umstellung zurück: »Mit dem 4-4-2-System sind wir besser klar gekommen, als vorher mit 4-2-3-1.« Erst in der Nachspielzeit wird sein Keeper wieder ernsthaft geprüft: Leon Diekmannshenke pariert vor großer Kulisse (rund 500 Schüler toben auf der Tribüne) einen von Jonas Kerkhoff ausgeführten Elfer.

Für Sieger und Verlierer gibt’s ein Nachsitzen – ausnahmsweise nicht in der Penne: Mit einer gemeinsamen Party im »Déjà-Vu« inklusive Pizza-Verputzen klingt der neunte Vergleich fröhlich aus. Das Gymnasium aus der Doppel-Gemeinde führt jetzt mit 5:4.

Schwarz trifft doppelt

Im Vorspiel der Lehrer hingegen trumpfen in der Sportclub-Arena die Verler Pauker mit einem 4:2-Erfolg gegen ihre Holter Kollegen auf. Dazu trägt der überragende Torwart Daniel Büteröwe wesentlich bei. »Das ist mein erstes Fußballspiel überhaupt gewesen«, wundert sich der Badminton-Spezialist selbst über seinen souveränen Auftritt. Torschützen: Wegener, Brinkmann, Stuke und Vach. Für Holte trifft Schwarz doppelt.

Viel Beifall heimsen auch die 30 Cheerleader des Verlers Gymnasiums ein. »Wir haben schon vor zwei Monaten mit der Choreografie angefangen und zuletzt fast täglich trainiert«, verrät Trainerin Lucia Landwehrjohann. Sie hat vor vier Jahren ihr Abi bestanden.