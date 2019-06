Von Alexandra Wittke

Schulleiter Otfried Morck und sein Kollegium wurden dabei nicht nur mit schönstem Sommerwetter belohnt, zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung sowie Schüler und Ehemalige überzeugten sich von der gelungenen Modernisierung. Der Schlüssel, den Bürgermeister Michael Esken an Otfried Morck übergibt, hat lediglich Symbolcharakter. Die neuen Räumlichkeiten in Kaunitz sind längst von den Schülern in Beschlag genommen worden und kommen durchweg gut an.

Außengelände wird zum Spielplatz

Kurze Wege, helle Glasfronten, moderne Klassenzimmer, die Grundschule Kaunitz gehört nach dem Umbau ohne Frage zu den modernsten im Kreis. Auch in Sachen Digitalisierung. Statt mit quietschender Kreide wird in den hellen und freundlichen Klassenzimmern auf Whiteboards geschrieben, iPads stehen für interaktives Lernen bereit. »Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt unsere Vorschläge bei der Sanierung der Schule berücksichtigt hat«, gibt Konrektor Stefan Borgmeier unumwunden zu.

Vor allem die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Architekt Christian Ptatscheck habe dazu beigetragen, dass die Räume durchweg an die Bedürfnisse aller Beteiligten angepasst wurden. Die Besucher konnten sich am Samstag bei Führungen durch die modernisierte Schule selbst davon überzeugen.

Für die Schüler hingegen ist es draußen auf dem Schulhof spannender. Das Außengelände hatte sich, auch mit Hilfe des Fördervereins, in eine große Spielstätte verwandelt. Neben einer Rollenrutsche, einem Trampolin und einer Schatzsuche können sich die Kinder auch in kleinen Wettkämpfen untereinander ausprobieren. Beim Wasserspiel etwa, wo mit großen Wasserpistolen kleine Bälle aus Bechern geschossen werden oder beim Flossenlauf. Ruhiger und vor allem konzentrierter geht es hingegen innen zu. Während vor allem die Mädchen sich bunte Gesichtstattoos malen lassen, versuchen die Jungs nebenan, Wollfäden um Nägel zu knoten, die auf herzförmigen Holzscheiben angebracht sind.

Auftritte in der Aula

In der Aula vor dem neuen Verwaltungstrakt steht die neue Akustik im Fokus der Besucher. Gesinde Blomberg-Laurenz von der Kreismusikschule tritt mit einigen Schülern auf, zuvor haben einige von ihnen schon ihr Können beim selbsteinstudierten Theaterstück gezeigt.

Zurück in den Klassenräumen werfen die Besucher noch schnell einen Blick in die Vergangenheit. Eine Dia-Show mit Fotos aus der Umbauzeit zeigt, mit welchem Einsatz die Grundschule Kaunitz in den vergangenen drei Jahren in das verwandelt wurde, was sich am Samstag überall auf dem Gelände zeigte: Eine modern ausgestattete Schule in hellen und freundlichen Räumen, in denen das Lachen der Schüler zeigt: Hier macht Lernen Spaß!