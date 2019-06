Von Uwe Caspar

Verl (WB). Kurze Rede das Bürgermeisters, dann kann es Michael Esken kaum noch erwarten mit der Grundsteinlegung auf dem neuen Bau- und Wertstoffhof am Ewersweg. »So, jetzt wollen wir mauern«, sagt das Stadtoberhaupt schmunzelnd. In seinen Händen hält Esken die 35 Zentimeter große und zehn Zentimeter breite Zeitkapsel aus Edelstahl. Ihr Inhalt: Die aktuelle Ausgaben der heimischen Tageszeitungen sowie ein Brief des Bürgermeisters. Ab in den Beton!

Dass sich Michael Esken bei der Zeremonie gestern Nachmittag prächtig gelaunt präsentiert, liegt nicht nur am herrlichen Sommerwetter. So kann er jetzt schon verkünden, dass der Gesamtetat für die derzeit größte Baumaßnahme der Stadt Verl den gesteckten Finanzrahmen nicht überschreiten wird. Rund 8,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Das ist wesentlich preisgünstiger als nach dem ersten Entwurf vor vier Jahren, der Kosten von zwölf Millionen Euro vorsah. »Wir sind ein bisschen geschrumpft. Auch deshalb, weil in der neuen Planung auf mancher Luxus, wie zum Beispiel besonders massive Betonwände, verzichtet wurde«, erklärt Esken.

Inbetriebnahme im Mai 2020

Weiterhin erfreulich: Bis jetzt liegt der kommunale Neubau nach Auskunft von Bauleiter Eckhard Send voll im Zeitplan. Ende März dieses Jahres begannen die Erdarbeiten und Anfang Mai fiel der Startschuss für Rohbau und Stahlbeton. Ende August soll der Rohbau abgeschlossen sein. »Ich gehe davon aus, dass im Mai 2020 der Bau- und Wertstoffhof in Betrieb genommen werden kann«, gibt sich Eckhard Send, der eine Bauzeit von 13 Monaten einkalkuliert hat, optimistisch. Prompter Einwand von seinem Geschäftspartner Götz Wischke. »Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich nicht vor 2022 zu rechnen«, sagt der Verler Architekt grinsend. Natürlich ein Scherz von ihm.

Denn es geht auf dem 25.000 Quadratmeter großem Gelände zügig voran – die ersten Pfeiler für die künftigen Gebäude, die sich in zwei Bereiche aufteilen, stehen schon. Im Außenbereich des Bauhofes werden eine Salzhalle zur Lagerung von Streusalz gebaut sowie Schüttgutboxen zur Materiallagerung installiert. Für Mitarbeiter und Besucher stehen 32 Stellplätze zur Verfügung. Die Fahrzeughalle ist für 21 Stellplätze konzipiert. Noch ist der Westfalenweg die zu klein gewordene Heimat des Bauhofes. Künftig werden um die 35 Mitarbeiter für Bau- und Wertstoffhof tätig sein.

Nachbarn schauen

Die gestrige Grundsteinlegung lockte auch einige neugierige Nachbarn an. »Das ist doch hier eine öffentliche Versammlung?«, erkundigte sich erst mal ein ehemaliger Nachbar, bevor er sich hinsetzte. »Ich bin gespannt, ob die Bürger auch im neuen Bauhof ihren Sperrmüll weiterhin kostenlos entsorgen dürfen. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen«, meldet der 81-Jährige seine Zweifel an. Eine etwa gleichaltrige Seniorin fühlt sich vom Baulärm nicht belästigt. Die alte Dame: »Ich habe mich an den Krach gewöhnt. Als hier noch ein Schlachthof stand, war es viel schlimmer.«