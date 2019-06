Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Drei Verletzte und 50.000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Isselhorster Straße an der Mündung Industriestraße ereignet hat. Die 41-jährige Fahrerin eines Ford Focus aus Gütersloh war in Richtung Avenwedde unterwegs und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah einen entgegenkommenden VW Touareg und stieß mit ihm zusammen. Dessen 31-jährige Fahrerin hatte noch auszuweichen versucht und war dabei gegen einen Metallzaun gestoßen. Im Touareg befand sich ein dreijähriges Mädchen. Alle drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Isselhorster Straße war etwa zwei Stunden gesperrt.