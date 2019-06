Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Zwischen den Stauden und Sträuchern fügen sie sich gut ein. Hildegard Köllers Metallskulpturen und ihr Garten, das ist schon fast ein Gesamtkunstwerk. An diesem Sonntag öffnet die Künstlerin ihren Garten an der Katherine-Allfrey-Straße 13 zum dritten Mal und weiß, dass durchaus bis zu 150 Besucher auftauchen können. Die dürfen schauen, staunen und gerne auch etwas kaufen. Wasser und Plätzchen stehen bereit, damit niemand verdursten muss.

Engel und Tänzerin, scharfer Fisch und Geier, andere Vögel, ein Hut, Porträts, die man erst auf den zweiten Blick erkennt – Hildegard Köllers Arbeiten erschließen sich meist schnell, auch wenn fast jede Skulptur eine abstrakte Dimension hat. An jedem Stück gibt es ständig Neues zu entdecken, auch oder gerade wenn man es länger betrachtet.

»Ich spiele gerne mit philosophischen Themen«, sagt die Künstlerin. Einen Kopf nennt sie »Gesichtspunkte«: Er besteht aus Metallscheiben. Eine Skulptur heißt »Lichtblicke«, da ist Glas im Spiel, in dem die Sonnenstrahlen eingefangen werden. Einige Motive verarbeitet sie immer wieder neu. Es gibt eine größere Zahl von Engeln, von denen sie auch welche verkauft hat. »Die stehen jetzt in anderen Verler Gärten.«

Die rostigen Einzelteile stammen vom Schrottplatz. »Ein gefährliches Pflaster«, sagt sie. »Ich nehme immer meinen Smart, da passt nicht so viel rein.« Sie verarbeitet, was sie sieht. »Häufig sehe ich ein Teil und weiß, wie ich es verwende.« Es geht aber auch anders herum. Sie hat ein Projekt und sucht die passenden Stücke dafür. So werden aus Hufeisen Kugeln, Baustahl wird zu einer Leiter geformt, Sensen bilden ein Vogelgefieder. Oder sie hat eine Eingebung. »Einmal habe ich einen Hut geträumt.« Der steht jetzt auch im Garten. In letzter Zeit verarbeitet sie auch gerne farbiges Glas.

Hildegard Köller (66) hat Kunst studiert und war als Kunstlehrerin an der Bühlbuschschule tätig. Aus gesundheitlichen Gründen ging sie vor 14 Jahren in den Ruhestand und wollte noch einmal Neues beginnen. »Bis dahin hatte ich viel getöpfert. Dann habe ich mir von meinem Bruder das Schweißen zeigen lassen.«