Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Ein Feuer ist am späten Freitagabend in der Fleischfabrik Kleinemas an der Industriestraße in Sürenheide ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Angaben zur Ursache und zur Schadenshöhe konnten bislang nicht gemacht werden.