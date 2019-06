Verl-Kaunitz (abb). Wenn es um die besten Schützen in Verl geht, dann führt kein Weg an Kaunitz vorbei. Die Mitglieder der Schießabteilung waren kürzlich die heimlichen Stars während der Mitgliederversammlung.

Es sind beeindruckende Ergebnisse, die Maik Ottofrickenstein und Benjamin Rodemann vortragen. Die Schießmeister können voller Stolz von zahlreichen Siegen und tollen Platzierungen sprechen. Sowohl Kinder und Jugendliche, als auch die erwachsenen Schützen haben sich ganz weit in die Ergebnislisten eingetragen. Dies gilt für Wettkämpfe auf Bezirks,- Diözesan- und sogar Bundesebene. Im Verler Stadtgebiet ist die Schießabteilung der St.-Hubertus-Bruderschaft derzeit führend. »Das war nicht immer so und so ein Erfolg steht und fällt mit den Helfern aus unseren Reihen«, sagt Brudermeister Peter Lichtenauer. Gemeint ist hier in erster Linie das Team rund um Maik Ottofrickenstein und Benjamin Rodemann. Lichtenauer: »Wir können verdammt stolz auf euch sein, ihr baut da gerade etwas richtig Großes auf.«

Exemplarisch sei die überaus gute Arbeit mit den jüngsten Schützen erwähnt. Zurzeit sind 13 Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren im Verein aktiv. Neben praktischen und theoretischen Übungsstunden gibt es sportliche Wettkämpfe, Ausflüge und vereinsinterne Feiern. Das große Engagement von Ottofrickenstein und Rodemann sowie den Helfern hat die Kaunitzer Deutz-Freunde in diesem Jahr bewogen, ihre Spende anlässlich ihres großen Trecker-Treffens der Schießjugend zu zukommen zu lassen – 400 Euro werden in den nächsten Wochen übergeben.

Besondere Ehrungen

Besondere Ehrungen übernahm Bezirksbundesmeister Mario Kleinemeier. Er verlieh Josef Vorbeck und Peter Lichtenauer den Hohen Bruderschaftsorden. Vorbeck sei stets ein Förderer der Schützenjugend gewesen und habe immer eine weitsichtige Art gehabt. Brudermeister Peter Lich­tenauer, habe oft sein handwerkliches Geschick für die Bruderschaft gezeigt. Ferner verlieh Mario Kleinemeier den Schützen Jürgen Füchtemeier und Andreas Heidemanns das Silberne Verdienstkreuz.

Zu kleineren Diskussionen ist es in der letzten Zeit bei der Benennung der Partner gekommen, wenn eine Frau den Vogel abschießt. Bisher wurde der Mann Prinzgemahl genannt, die Idee des Vorstandes sieht nun vor, den Mann künftig Prinz zu nennen. »Wir wollen das Amt aufwerten«, sagte Peter Lichtenauer. Über diese Änderung soll während der Jahreshauptversammlung im Januar 2020 abgestimmt werden.

Die Vereinsmeister

Während der Versammlung ehrte Schießmeister Maik Ottofrickenstein Vereinsmeister:

Schüler aktiv: Luca Ottofrickenstein, Jugend passiv: Patrick Pohl, Jugend aktiv: Alana Mechsner, Schützen passiv: Matthias Kaps, Schützen aktiv: Christian Dulleck, Altersklasse passiv: Marcel Busch, Altersklasse aktiv: Elmar Sagemüller, Damen passiv: Jutta Junker, Damen aktiv: Sylvia Vredenburg, Senioren passiv: Detlev Hoffmann, Senioren aktiv: Manfred Landwehr, Luftpistole passiv: Helmut Stüker, Luftpistole aktiv: Mario Lauströer.