Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Das waren noch Zeiten! Zwei Halbfinalspiele mitten in der Woche, das große Finale am Kirmes-Samstag. Zahlreiche Zuschauer säumten die Spielfeldränder, die Entscheidung über die Fußball-Stadtmeisterschaft war ein großes Thema am Ölbach. Die Hobbykicker von Holzbein Verl wollen nun an die gute, alte Zeit anknüpfen.

Etwas überraschend wurden die »Holzbeine« im vergangenem Jahr Stadtmeister und feierten den ersten großen Triumph ihrer 18-jährigen Geschichte. »Aber wir waren auch echt richtig gut«, sagt Torhüter Tobias Masmeier am Rande des »Offensiv-Cups«, dem Turnier der Viärlschen Pöhler. 2001 wurde Holzbein Verl gegründet und auch wenn die Ähnlichkeit des Namens sicherlich an Holstein Kiel erinnern soll, haben sie den Namen schon damals mit Bedacht gewählt. »Holzbein, diese Bezeichnung passt schon oft zu unserer Spielweise«, lacht Urgestein Daniel Berenbrinker.

2018 war aber alles anders, die »Holzbeine« mutierten zu filigranen Technikern und erspielten sich im Tiki-Taka-Stil den Titel des Verler Stadtmeisters. Dies hatte nicht nur Pokal, Ruhm und Ehre zur Folge, sondern auch die Aufgabe, die Meisterschaft in diesem Jahr zu veranstalten. Und da haben sich die 20 Jungs an die gute alte Zeit erinnert.

Eine Woche vor Verler Leben

Das Turnier zur Stadtmeisterschaft findet nicht am Volksfest »Verler Leben« (30. August bis 1. September) statt, sondern eine Woche früher. »Das Turnier stand in den letzten Jahren klar im Schatten der Kirmes«, sagt Mathias Adämmer. Einige Spieler seien samstags vom Kirmes-Freitag doch schwer angeschlagen gewesen oder aber mit ihren Familien auf dem Volksfest. »Außerdem ist der Menschen-Kicker der DLRG eine enorme Konkurrenz für die Stadtmeisterschaft.« Und das müsse laut Adämmer ja nicht sein.

Der Verler Stadtmeister wird nun am Samstag, 24. August auf dem Sportplatz am Bühlbusch ermittelt. »Wir erhoffen uns so eine Aufwertung, zahlreiche Mannschaften und auch viele Besucher«, so Tobias Masmeier. Gesucht werden zwölf Teams, die natürlich vom Ölbach kommen sollen. »Es ist halt die Verler Ortsmeisterschaft.« Gespielt werden soll in zwei Gruppen, die Sieger spielen den Titelträger aus. Auch außerhalb des Kleinfeldes soll einiges geboten werden. »Wir planen eine Kinderbelustigung und natürlich gibt es bei uns Bratwurst und Bier«, so Masmeier, der hofft, dass sich auch Bürgermeister Michael Esken blicken lässt. Interessierte Teams können sich bei ihm unter der Mail-Adresse tobias.masmeier@gmx.de melden.

Bacardi FC trumpft auf

Traditionell zu Fronleichnam fand vergangenem Donnerstag der »Offensiv-Cup« der Viärlschen Pöhler statt. Das Turnier stand ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Hobbytruppe (wir berichteten). Trotz einiger kleiner Regenschauer, Fußballfans sprechen ehrfurchtsvoll vom »Fritz-Walter-Wetter«, ließen sich zwölf Teams die Stimmung nicht verderben und verbrachten einen schönen Kick-Donnerstag am Bühlbusch. Das Vormittagsturnier konnte Bacardi FC für sich entscheiden, am Nachmittag siegten die Super Kickers.