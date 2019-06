Von Uwe Caspar

Die Teams der Vier- bis Sechsjährigen tragen so klangvolle Namen wie Real Madrid oder FC Liverpool. Der Kindergarten »Kleine Strolche« stellt sogar zwei Mannschaften. Sie betreten als Borussia Dortmund und Manchester United den Kaunitzer Rasen. »Das Interesse hier mitzumachen, war bei unseren Kleinen noch größer als sonst. Diesmal spielen auch bereits sechs Mädchen mit, im Vorjahr waren es nur zwei«, erzählt Diana Pliquett, die zusammen mit Michael Meier ihre Schützlinge mit einigen Trainingseinheiten auf das Spaßturnier vorbereitete. Der Sohn der 34-Jährigen heißt Don Benito (6) und schwingt zudem den Tennissschläger.

Dons fast zwei Meter langer Daddy stand einst beim FC St. Pauli im Gehäuse, kam auf 43 Einsätze in der 2. Liga und auf mehrere in der Bundesliga. Unvergessen bleibt der legendäre 1:0-Derbysieg 2011 des Kiez-Klubs gegen den Hamburger SV – dank Pliquetts Paraden. Während seine Frau vor drei Jahren nach Kaunitz zurückkehrte, ist ihr Mann in der Hansestadt geblieben und betreibt hier eine Gaststätte.

Die Zwergerl-Truppe seines Juniors Don Benito unterliegt im Match um Platz sechs Real Madrid (Klausheide) mit 0:6, während das zweite Strolche-Team im Spiel um Platz drei gegen den FC Barcelona (KG St. Martin) mit 0:2 passen muss. Im spannenden Finale bezwingt Bayern München (KG Kolping) Manchester City (KG Bühlbusch) mit 3:2 (0:0) nach Neunmeterschießen. Ganz stark: Kolping-Keeper Leon Fiekens. Doch am Ende sind alle Sieger. Und alle Akteure dürfen ihre komplette Trikotausstattung in den Traditionsfarben der jeweiligen Klubs behalten – dem Sponsor sei gedankt.

Zu den Gewinnern kann sich ebenfalls der viel beschäftigte Gastgeber FC Kaunitz zählen, auf dessen Gelände am selben Tag noch zwei andere Nachwuchsturniere über die Bühne gehen, »Der Cup ist Superwerbung für uns. Wir haben inzwischen schon über 40 Minikicker, die von sechs Trainern betreut werden und für alle Eltern ansprechbar sind«, freut sich Wigbert Erichlandwehr, der 1. Vorsitzende des FCK, über den Zulauf. Wenngleich beim KG-Cup – unter den Anfeuerungsrufen der Eltern – die Minis noch etwas ungestüm und in Rudeln dem runden Leder nachjagen, sind die ersten Talente bereits sichtbar. »Manche haben schon einen schönen Schuss drauf«, staunt Tobias Schmidt über die Baller-Knirpse. Die meisten von ihnen gehören noch keinem Verein an, was sich aber bald ändern dürfte.

Und wenn der KG-Cup im nächsten Jahr zum achten Mal angepfiffen wird, steht für das beliebte Event voraussichtlich auch das neue Sportheim zur Verfügung. Wigbert Erichlandwehr ist besonders stolz auf die Eigenleistung seines Klubs. Der FCK-Boss: »Bisher haben wir 4000 Arbeitsstunden investiert!«