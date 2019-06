Nach dem Brand bei Kleinemas in der Nacht zu Samstag sind vermutlich durch defekte Stromkabel neue Glutnester entstanden, die am Dienstag gelöscht werden mussten. Foto: Matthias Kleemann

Von Monika Schönfeld

Verl (WB). Nach dem Großeinsatz bei Kleinemas in der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Fleischverarbeitungsbetrieb an die Industriestraße in Sürenheide ausrücken. »Brandgutachter der Polizei hatten in einer Zwischendecke erneut Rauch bemerkt«, sagt Martin Wanders, Chef der Verler Freiwilligen Feuerwehr.

24 Leute der Löschgruppe Sürenheide, des Löschzugs Verl, die Besatzung der Drehleiter und des Bullis, der an der Eiserstraße stationiert ist, rückten um 10.40 Uhr aus. »Die Mitarbeiter mussten etwa eine Dreiviertelstunde lang ihren Arbeitsplatz verlassen«, berichtet Wanders. Unter Atemschutz und mit Wärmebildkamera suchten die Feuerwehrleute erneut nach Brandnestern. »Die Ursache ist deutlich der Brand vom Freitag«, sagt Wanders. Das Glutnest wurde schnell gefunden, nach etwa einer Stunde war der Einsatz bereits beendet.

Zur weiteren Kontrolle mit der Wärmebildkamera sind Feuerwehrleute am Dienstagnachmittag und auch diesen Mittwoch noch vor Ort, um ganz sicher zu gehen. Was den erneuten Brand ausgelöst hatte, kann Martin Wanders nur vermuten. »Es könnte ein Stromkabel gewesen sein, das beschädigt worden ist.«

Geschäftsführer Dirk Kleine­mas will so schnell wie möglich wieder den normalen Arbeitsalltag aufnehmen. Die Polizei sprach am Montag von einem Schaden in Millionenhöhe, der in der Nacht zu Samstag entstanden war. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und kämpften von 22.45 bis weit nach 4 Uhr am Samstagmorgen gegen den Schwelbrand.