Von Uwe Caspar

Verl (WB). Kein Lüftchen weht. Selbst am Abend ist es noch drückend heiß – trotz der Affenhitze sind 16 Aktive der Seniorinnen-Gymnastikabteilung zu ihrer wöchentlichen Übungsstunde erschienen. Das sind immerhin rund zwei Drittel der kompletten Belegschaft.

Derzeit halten sich 26 nicht mehr ganz junge Damen im Alter zwischen 65 und 84 in einer der ältesten Turnsparten des Traditionsvereins fit. Das ist personeller Tiefstand seit der Gründung vor 40 Jahren. »In unseren besten Zeiten hatten wir knapp 50 Mitglieder. Uns fehlt halt der Nachwuchs«, bedauert Thekla Pieper den nicht zuletzt altersbedingten Schrumpfprozess.. Die 72-Jährige war von 1991 bis 2011 die Chefin der munteren Lady-Riege, die seitdem von Manuela Antpöhler (51) geführt wird. Thekla Pieper steht ihr als Trainerin und Betreuerin weiter zur Seite.

Tropische Temperaturen

Gern wäre am Dienstagabend auch Irene Bollkemper gekommen, die als Gründungsmitglied dieser Abteilung sozusagen zu den Frauen der ersten Stunde zählt. Doch wegen der tropischen Temperaturen ist die 83-Jährige vernünftigerweise zuhause geblieben. Sonst ist sie fast immer dabei, um sich gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen fit zu halten. Denn darum geht es hier in erster Linie. Hüpfbälle, Reifen und Stöcke gehören zum Geräte-Sortiment. Doch die Seniorinnen, die bis auf Thekla Pieper (»Ich bin die einzige Verlerin«) allesamt in Kaunitz wohnen, verschließen sich auch nicht modernen Errungenschaften: Der Togu Brazil, ein gummiartiges Hand-Trainingsgerät für die Tiefenmuskulatur, gehört ebenfalls zur gern verwendeten Ausstattung.

Fit für den Alltag

»Wir möchten, dass die Frauen für den Alltag gerüstet sind und haben deshalb Übungen eingebaut, die der Sturzprophylaxe dienen«, ergänzt Manuela Antpöhler. Der Altenpflegerin sei auch »Gehirn-Jogging« wichtig. Schließlich hat die wöchentliche Zusammenkunft in der Kaunitzer Sporthalle – jeden Dienstag ab 18.30 Uhr, das Duo Antpöhler/Pieper freut sich über jede Neuanmeldung – auch einen sozialen Hintergrund. »Ältere Leute sind froh, wenn sie mal rauskommen und sich austauschen können«, meint Manuela Antpöhler. Zum Gesellschaftlichen gehört ebenso ein bisschen Tratsch untereinander – dann nicht im Treppenhaus, sondern in der Umkleidekabine und in der Sporthalle. »Quatschen gehört eben dazu«, sagt Thekla Pieper und muss schmunzeln.

Zum Angebot der als »Spätsommer Kaunitz« gegründeten Abteilung gehören auch Radtouren. Und das gesellschaftliche Highlight ist der alljährliche Ausflug. Im Jubiläumsjahr geht’s nach Bad Oeynhausen zu einer GOP-Vorstellung. Artistik und Akrobatik auf höchstem Niveau!