Von Monika Schönfeld

Verl (WB). Sportler erzeugen große Momente, an die man sich noch lange erinnert. Eine dieser Ikonen des Sports war am Mittwoch Gast der Sportlerehrung in Verl. Der Skispringer Sven Hannawald ermutigt zu Höchstleistungen, warnt aber aus eigener Erfahrung: Ohne Pausen geht der Sportler vor die Hunde.

Erstmals hat Bürgermeister Michael Esken auch die Wirtschaft zur Sportlerehrung eingeladen. »Wir haben eine gute Symbiose zwischen Sport und Stadt. Mal einen Satz Trikots zu sponsern hilft den Vereinen. Heute möchten wird dafür Danke sagen.«

Sport trifft Wirtschaft Fotostrecke

Foto: Matthias Kleemann

»Running Gag«, der rote Faden der Sportlerehrung, war das Wasser. Am heißesten Tag der Woche lagen auf jedem Sitz im Pädagogischen Zentrum der Gesamtschule zwei Flaschen Mineralwasser. Und das an dem Tag, an dem das Freibad wegen Überfüllung zeitweise keine Gäste einließ.

Mit Bändern

Die Bühne war mit Sportgeräten dekoriert. Esken und Moderator Björn Sassenroth gingen neben dem roten Teppich auf die Bühne, der sollte den Botschaftern der Stadt vorbehalten bleiben.

Kurzweilig wurde es, weil viele Geehrte ihren Sport kurz vorstellten. Die Westfalen-Meister der Rhythmischen Sportgymnastik im TV Verl hatten Bänder mitgebracht, an denen sich Esken und Hannawald ausprobieren konnten. Esken verhedderte sich prompt.

Die DLRG als Deutscher Meister in den Altersklassen 12 und 17/18 war mit Rettungspuppe und Leinen angereist. »Das sind nicht nur sportliche Leistungen. Sie retten Leben im Einsatz an der Ostsee«, sagt Esken.

Kaum bekannt ist, dass Sportschützen einen schweren Anzug tragen, um den Körper beim Schießen zu stabilisieren. Sören Johanntoberens berichtete, dass er im Alter von zehn Jahren mit dem Sport begonnen hat.

Frisbee im Flug

In Deutschland gibt es vier Sportplätze, die fürs Ultimate Frisbee ausgerichtet sind. Einer davon ist der neue Sportplatz in Sürenheide. Den Sport ohne Körperkontakt zeigte Trainer Oliver Hülshorst, dessen beide Mannschaften bei den Westdeutschen und den Deutschen Meisterschaften glänzen. So flog die Frisbee-scheibe gezielt zum Techniker quer über die Zuschauerbänke.

Die Verler Adler sind ein junger Taekwondo-Verein. Die Geschwister Dilan, Ferris und Nudem Durgun zeigten Trittübungen mit Trainer und Vater Erkan Durgun.

Triathlet Dr. Jürgen Balg stellt den Spaß in den Vordergrund. Radfahren, Schwimmen, Laufen – das geht in verschiedenen Distanzen. Er hat die olympische gewählt. Es geht auch mehr. »Das ist dann die Abteilung Wahnsinn.« Sport brauche die Toleranz der Familie. »Man ist oft weg.«

Mit ihrem Husky-Rüden Yukon und einem Schlitten auf Rädern nahm Sabrina Werneke die Ehrung entgegen. Die Rennen seien im Herbst und Winter. »Nur bei 15 Grad und drunter. Bei sommerlichen Temperaturen liegen die Hunde lieber im Schatten.«

Hannawalds offene Worte

Sven Hannawald (44), erster Skispringer, der alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen hat, berichtete von den Schattenseiten des Sports. »Ich wollte das schaffen, was noch keiner geschafft hatte.« Dabei habe er sich selbst unter Druck gesetzt. »Ich habe keine große Sprungkraft, deshalb brachte es jedes halbe Kilo weniger.« Hannawald merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmt. »Ich war ständig müde, habe gewonnen und war doch nicht zufrieden.« Die Ärzte haben keine körperlichen Krankheiten gefunden. Erst nach anderthalb Jahren die Diagnose: Burnout. »Ich selbst war das Problem. Heute gebe mir Pausen.« Hannawald hat das Skispringen aufgegeben, ist Kommentator bei Eurosport und unterwegs als Corporate-Health-Berater. »Die vier Säulen des Lebens sind Gesundheit, Familie, Beruf oder Aufgabe und Hobby.«