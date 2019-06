Von Matthias Kleemann

»Wir machen seit zwölf Jahren mit und haben uns entschieden, das volle Programm zu übernehmen«, sagt Heike Schniedermeier vom Verler Bibliotheksteam. Konnte man früher beispielsweise nur als Einzelperson teilnehmen, so ist der Leseclub jetzt auch für Teams geöffnet. Damit sollen vor allem Familien angesprochen werden.

Worum geht’s? Die Teilnehmer sollen während der Ferien möglichst viele Bücher lesen. Das soll die Lesekompetenz vor allem bei den jüngeren Teilnehmern stärken. Zugelassen sind jedoch auch Hörbücher und Bilderbücher. Da können auch Kinder, die noch nicht lesen können, an das Medium herangeführt werden.

Mit befristetem Leseausweis

Man muss sich anmelden, das ist ab kommenden Montag, 1. Juli, möglich. Wer nicht schon Kunde der Bibliothek ist, bekommt einen befristeten Leseausweis. Für Kinder und Jugendliche hat das Bibliotheksteam fast 200 neue Kinder- und Jugendromane gekauft, die im Juli und August ausschließlich den Club-Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel in das Logbuch, das die Clubteilnehmer führen sollen. Diese Logbücher können kreativ gestaltet werden, mit Bildern, Buchbewertungen oder einer Fotostory. Es ist auch möglich, das Logbuch digital zu führen. Dann kann man sogar als Team eine Geschichte schreiben, wobei das Besondere ist, dass jedes Teammitglied nur den Text sieht, den der Vorherige geschrieben hat.

Am Ende werden die Teams mit dem kreativsten Logbuch, dem tollsten Teamfoto, dem originellsten Leseplatz und in weiteren Kategorien ausgezeichnet, und zwar mit einem Oskar. »Wir haben insgesamt sieben Oskars besorgt«, sagt Heike Schniedermeier. Die Abschlussveranstaltung findet nicht mehr zu Verler Leben statt, sondern am Samstag, 28. September.

Jede Menge Veranstaltungen

Rund ums Lesen gibt es jede Menge Veranstaltungen. Am Samstag, 27. Juli, findet ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier statt, am Mittwoch, 21. August gibt es wieder einen Detektivworkshop für Kinder. In der Bibliothek wartet täglich eine Kreativwerkstatt, in der die Teilnehmer ihr Logbuch verschönern können. An jeweils zwei Terminen ist es möglich, sein Lieblingsbuch im Schuhkarton zu gestalten, an zwei anderen Terminen können die Teams sich vor einem Green Screen fotografieren lassen, wobei sie dann vor einem anderen Hintergrund zu sehen sind, etwa den Pyramiden oder in einem mystischen Wald.

Schließlich gibt es noch drei Termine für einen Escape-Room. »Das Rätsel hat eine Kollegin aus Bad Oeynhausen entwickelt«, sagt Bianca Klimmek. Es geht darum, einen verschwundenen Bibliothekar zu finden. Der Escape-Room wird in einem abgetrennten Raum im ehemaligen Haus Alf eingerichtet. Die Teilnehmer müssen Codes für Schlösser herausfinden und vieles mehr. Über eine Verschwiegenheitserklärung, die vorher zu unterzeichnen ist, denkt das Team noch nach.