Im Gerätehaus der Sürenheider Löschgruppe hielt Diakon Arthur Springfeld einen Gottesdienst zum Thema Ehrenamt. An seiner Seite sind Mareike und Jonas Dost, die sich beim Müll sammeln, als Messdiener oder im Schützenverein auch schon ehrenamtlich engagiert haben. Foto: Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Vor wenigen Wochen fand ein Gottesdienst im Sürenheider Elli-Markt statt, nun zog man mit Kreuz, Kerzen und Orgel weiter zur Feuerwehr. Die Kirche und das Wort Gottes sollen so unters Volk gebracht werden. Im Feuerwehrgerätehaus wurde ein Loblied auf das Ehrenamt angestimmt, und passend zum Thema kamen einige Kameradinnen und Kameraden direkt von einem Einsatz zurück.

»Wir erbitten Gottes Segen für die Feuerwehr«, sagte Arthur Springfeld, der aber alle anderen ehrenamtlich tätigen Menschen in sein Gebet einbezog. Der Diakon dachte an Vereinsvorstände, Brudermeister oder Jugendtrainer, aber auch an Messdiener oder Menschen, die einander helfen, ohne Gegenwerte zu erwarten.

Springfeld: »Sie alle sind unentbehrlich im Alltag und bleiben dennoch oft unerkannt.« Sie würden für uns alle schuften und die Welt ein Stück besser machen. »Gott sei Dank gibt es diese Menschen«, so der Diakon. Der Bibelvers »Liebt einander wie ich euch geliebt habe« würde durch Ehrenamtliche mit Leben gefüllt.

Der Diakon erbat aber auch Hilfe für ehrenamtlich tätige Menschen, die Fehler machen und die ihre Kräfte im Amt verlieren. Im Beisein von 30 Gläubigen mahnte Springfeld auch an, »Nein« sagen zu können. Dies sei gerade für engagierte Menschen oft schwierig, aber doch wichtig.

Während des Gottesdienstes in zwangloser Atmosphäre im Gerätehaus ließ Arthur Springfeld seine Gedanken wirken, hielt Fürbitten für Ehrenamtler und stimmte gemeinsam mit Organist Michael Brockschmidt einige Lieder an, die passend zum Thema ausgewählt wurden.