Von Alexandra Wittke

Dafür stand das Stadtteilfest ganz im Zeichen des Miteinanders. Und so, wie Ibrahim Shemunkasho es gelebt hat: länder- und kulturenübergreifend.

30 Jahre lang lebte Shemunkasho gemeinsam mit seiner Familie in der Siedlung und hatte sich von Beginn an für die Menschen und ganz besonders auch für die Libelle eingesetzt. Sein plötzlicher Tod macht daher nicht nur Margret Lütkebohle betroffen. »Wir haben ganz bewusst heute auf laute Musik verzichtet«. Aber, so Lütkebohle weiter, eine Absage des traditionellen Stadtteilfestes der Libelle habe nicht zur Diskussion gestanden. »Genau das hätte Ibrahim nicht gewollt, das Miteinander hier war ihm sehr wichtig.«

Kulturelle Vielfalt

Miteinander heißt überhaupt das Stichwort am Freitag. Es ist vor allem ein Fest für die Kinder. Während sich die Jungs auf dem kleinen Fußballplatz ein spielerisches Duell liefern, nutzen die Mädchen das Angebot des Spielmobils. Alissa und Blinor bauen gerade aus großen Bausteinen einen Haus. Die Verständigung klappt gut, auch ohne viele Worte.

Nebenan am Buffet zeigt sich die kulturelle Vielfalt der Besucher eindrucksvoll. Neben Erdbeerkuchen stehen gefüllte Blätterteigtaschen, der Bulgursalat ist umgeben von eingelegten Gemüse-Häppchen.

30 Nationalitäten

»Menschen aus rund 30 verschiedenen Nationalitäten leben hier in der Siedlung. Die meisten unserer 60 Mitglieder sind aramäischem Glaubens«, erklärt Lütkebohle. Für sie alle leistet die Gemeinschaft Libelle wichtige Arbeit im Alltag. Neben Sprachkursen, Gesprächskreisen und Ausflügen bietet die Gemeinschaft auch Einzel- und Familienbetreuung in der Flüchtlingshilfe an. Einmal in der Woche ist das Spielmobil vor Ort. Seit 14 Jahren leistet die Libelle damit einen wichtigen Beitrag zur Integration und steht stellvertretend für eine gelungene Stadtteilarbeit.

Neben Vertretern der Stadt waren auch Verantwortliche der beiden Kindergärten, Vertreter der Dorfgemeinschaft und des Droste-Haus zum Fest gekommen.