Von Andreas Berenbrinker

Das große Thema der Integration haben sich die Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde auf ihre Fahnen geschrieben. »Wir wollen auf die Verler zugehen und gemeinsam mit ihnen feiern«, sagt Nazif Yildiz (46), Vorsitzender der Gemeinde am Rande des Sommerfestes. Dabei spiele die Nationalität oder die Religion der Gäste keine Rolle. Yildiz: »Bei uns ist jeder herzlich willkommen.«

Dazu gehört nicht nur der Besuch des jährlichen Festes, interessierte Bürger seien jederzeit eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, sich über den Islam zu informieren oder auf dem Gelände zu feiern. »Seit unserem Umzug an den Reckerdamm hatten wir schon viele Verler zu Gast und auch unsere neuen Nachbarn haben uns schon besucht«, so Nazif Yildiz, der sich und seine Gemeinde in Verl gut aufgehoben sieht. »Wir fühlen uns hier wohl, in Verl spüren wir auch keine Ressentiments gegenüber Moslems.«

»Wir fühlen uns hier sehr wohl«

Seit gut vier Monaten befindet sich die Heimat der Türkisch-Islamischen Gemeinde im ehemaligen Restaurant Grenzeiche am Reckerdamm. Yildiz: »Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben viel mehr Platz als früher.« Ein Nachteil sei zwar, dass man hier weit vom Schuss und die gewollte Integration so schwer sei, »aber wir waren nach langer Suche froh, überhaupt ein Gebäude gefunden zu haben«.

Im Grenzgebiet zwischen Verl und Rietberg sind die engagierten Gemeindemitglieder noch schwer bei der Arbeit – insbesondere der Außenbereich soll deutlich aufgehübscht werden. Und tatsächlich wurde noch während des Sommerfestes fleißig gewerkelt, ein letzter Schliff am Spielturm für die Kinder der Gemeinde mit ihren gut 120 Mitgliedern. Die offizielle Einweihung soll laut Nazif Yildiz im September oder Oktober stattfinden – dann werden auch Vertreter der Stadt, der Politik und anderer Religionen eingeladen.

Sommerfest an drei Tagen

Das Sommerfest, das erstmals an drei Tagen stattfand, stand im Zeichen der fröhlichen Begegnungen, des Austauschs und natürlich des guten Essens. Herzhafter Lahmacun, Döner, Rindswürste und eine türkische Lammspezialität oder aber süße Speisen wie Baklava oder Kuchen. Wer die türkische Küche mag, musste dieses Fest förmlich lieben. Dazu der typische Tee sowie gekühlte Getränke – selbstverständlich alkoholfrei.

Auch ein Blick in die Gebetsräume der Moschee war möglich, das Beobachten der immer getrennt betenden Männer und Frauen kein Problem. »Wir beten fünfmal am Tag, immer für gut zehn Minuten«, erklärt Emine Akköse, die Vorsitzende der Frauen der Gemeinde. Sie ist begeistert vom Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer und betont mit einem strahlendem Lächeln, dass man am Reckerdamm eine schöne neue Heimat gefunden hat. »Wir sind hier sehr glücklich und wollen dies allen Verlern zeigen.«