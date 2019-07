Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Die Planung für das neue DRK-Heim an der Österwieher Straße kann fortgesetzt werden. Von den Eichen auf dem gemeindeeigenen Grundstück muss keine gefällt werden. Nach dieser positiver Nachricht gab es in der Sitzung des Verler Stadtrates keine Stimmen gegen den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung.

Hatte es während des Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses in der vergangenen Woche noch Irritationen gegeben, weil der Baukörper auf den ersten Planzeichnungen so platziert war, dass nicht alle Bäume hätten stehen bleiben können, so konnte Beigeordneter Thorsten Herbst am Dienstagabend alle Bedenken ausräumen.

»Luft herausgelassen«

Die Pläne seien mit dem Roten Kreuz abgestimmt, sagte Thorsten Herbst. Auch die notwendige Änderung des Bebauungsplanes »Westfalenweg 2« wurde vom Rat einstimmig verabschiedet. Auf dieser Basis könne das Planungsbüro über den Sommer an die Feinplanung gehen und dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss im November einen Entwurf sowie eine verlässliche Kostenschätzung vorlegen.

Damit die bedrohte Eiche stehen bleiben kann, wird an der geplanten Fahrzeughalle eine Seitenmauer abgeschrägt. Außerdem wird der komplette Baukörper etwas Richtung Österwieher Straße verschoben, und schon sollte genug Platz vorhanden sein. Auch habe er ein wenig »Luft herausgelassen« so der Architekt Kai Beckmann. Gegebenenfalls werde er den Einsatz einer Wurzelbrücke empfehlen, erklärte Beckmann auf Nachfrage. So genannte Wurzelbrücken sorgen bei Baumaßnahmen dafür, dass Bäume geschont werden. Eine Unterkellerung des Hauses ist nicht geplant.

Geheizt wird mit Fernwärme

Ansonsten ändert sich an den schon bekannt gewordenen Plänen wenig. Beckmann wies darauf hin, dass das Haus eine Klinkerfassade und ein Satteldach bekommen soll, um sich in die vorhandene Bebauung gut einzufügen. Der Garagenanbau bekommt allerdings ein Flachdach mit Lichtkuppeln. Die große Fenster zur Straße sollen Transparenz signalisieren. Beheizt werden soll das Gebäude mit Fernwärme, so dass der Technikraum entsprechen klein ausfallen kann.

Im Erdgeschoss wird es einen Versammlungsraum mit flexibler Zwischenwand geben sowie eine kleine Küche. Im Obergeschoss sind Umkleide- und Sanitärräume vorgesehen.

Inwiefern eine Dachbegrünung und Fotovoltaik möglich sind, soll noch geklärt werden. Möglicherweise verschattet der geschützte Baumbestand das Dach zu sehr, so dass die Fotovoltaik sich nicht lohnen würde.