Von Alexandra Wittke

1200 Menschen kamen im vergangenen Jahr, um den Top-Act Anna-Maria Zimmermann zu sehen. Und wenn man die Anrufe, die seit Tagen bei Jens Niederschulte eingehen, als Maßstab nimmt, werden es kommenden Mittwoch deutlich mehr. »Anrufer aus Lemgo, Detmold und Dortmund haben schon nach Eintrittskarten gefragt«, erzählt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Auf gut Glück gefragt

Und sie alle seien erstaunt, dass statt des Eintrittspreises lediglich Becher für die Getränke zum Preis von je 3 Euro erstanden werden müssen. 3000 Stück hat die Werbegemeinschaft bereits geordert und im Edeka-Markt Niederschulte und im Reformhaus Shah aufgestellt. Kurzentschlossene können die Getränkebecher auch noch während den Veranstaltungen erwerben.

Dass »Fools Garden« verpflichtet wurde, und die beliebte Veranstaltungsreihe damit auch überregional in vieler Munde ist, sei einem Zufall geschuldet, wie Jan Fischer weiß. Der Kassenwart hörte deren Song »Lemon Tree« während einer Autofahrt und fragte auf gut Glück beim Management der Band an. Mit Erfolg.

Gute zwei Stunden, von etwa 20 bis 22 Uhr, werden die Pforzheimer am 17. Juli auf der Volksbank-Wiese beweisen, dass sie deutlich mehr sind als ein »One-Hit-Wonder«. Wegbereiter für den Auftritt sind zuvor ab 18 Uhr Kathrin Horstkötter und Christian Burk. Das Duo »Beauty and the Beard« wird Neuinterpretationen bekannter Melodien präsentieren.

Rock gegen Schlager

Am 31. Juli versprechen »The Juniors« Party pur, Tanz und leise Töne. Am 14. August sagen die »Rockbusters« dem Schlager den Kampf an und bieten bekannte, rockige Klänge. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr, das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen. Auch, weil die Verler Werbegemeinschaft die Veranstaltungsreihe als Event für die ganze Familie verstanden wissen will. »Natürlich nehmen wir mit den familienfreundlichen Zeiten auch Rücksicht auf die Nachbarn«, räumt Jens Niederschulte außerdem ein.

Das Veranstaltungsformat »Mittwochs in Verl« findet zum vierten Mal statt und hat sich zu einem festen Bestandteil des Verler Veranstaltungsprogramms entwickelt. Entgegen dem Trend gelingt es der Werbegemeinschaft, die Besucherzahlen jährlich zu steigern. Auch, weil man auf Top-Acts setze, wie Rainer Tuxhorn erklärt. Für das kommende Jahr laufen erste Planungen.