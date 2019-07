Von Marie Horstmann

Jungschützenmeister Florian Ahrens mit einigen der Kinder auf dem Bewegungsparcours mit ausgefallenen Fahrzeugen. Foto: Marie Horstmann Jungschützenmeister Florian Ahrens mit einigen der Kinder auf dem Bewegungsparcours mit ausgefallenen Fahrzeugen. Foto: Marie Horstmann

Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren für mehrere Stunden bei Laune zu halten, klingt wie eine anspruchsvolle Aufgabe. Den St.-Georg-Schützen ist es gelungen. Mit viel Kreativität haben sie sich Aktivitäten ausgedacht, die die Kinder körperlich, geistig und sinnlich fordern. Ein Parcours sorgt an verschiedenen Spielgeräten für Freude an der Bewegung, und beim Sinnesparcours werden Tast-, Hör- und Geschmackssinn auf die Probe gestellt. Danach geht es ans Schießen und die Kinder können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Eine Nachtwanderung mit Gruseleffekten sorgt für einen gelungenen Abschluss, bei der die Kinder nicht nur Jagd auf einen Schatz machen, sondern auch eine Hexe befreien und mit Wasserbomben werfen.

Für den Schießsport begeistern

Ausgedacht hat sich das Ganze der Jungschützenmeister Florian Ahrens (32): »Vielen Schützenvereinen fällt es schwer, die jungen Leute für den Schießsport zu begeistern, dem wollen wir entgegen wirken.« Er ist überzeugt, dass das Schützentum ein Ausgleich zum oftmals stressigen Alltag sein kann. Das Schießen erfordert höchste Konzentration und eine ruhige Hand und ermöglicht eine Auszeit von Hektik und vollgepackten Terminkalendern.

Auf die Frage, was er am Vereinsleben am meisten schätzt, muss Ahrens nicht lange überlegen: Die Gemeinschaft. Und tatsächlich, beim Sommerfest packen alle mit an. Auch beim Schießen helfen die Älteren den Jüngeren. Jedes Kind wird angefeuert. Hier spürt man, was viele am Schießsport reizt. Die Stille vor dem Abdrücken des Abzugs, die volle Konzentration, den Blick auf das Ziel gerichtet und dann das Lächeln nach dem Knall, wenn das Ziel getroffen wurde.

Für Florian Ahrens ist der Schießsport Bestandteil des Vereinslebens. Jeden Montag von 18 bis 20 Uhr können die Kinder im Vereinsheim trainieren. Einige haben es bis zu den Deutschen Meisterschaften geschafft.

Sicherheit und Disziplin

»Wir legen großen Wert auf Sicherheit und Disziplin, damit den Kindern von Anfang an klar ist, was sie dürfen und was nicht«, erklärt Birgit Kosfeld, stellvertretende Schießmeisterin. Obwohl die Jugendleiter für viel Spaß zu haben sind, ist eins ganz klar: Das Gewehr ist ein Sportgerät und keine Waffe.

Eben dieser Sports- und Teamgeist verbindet. »Auf den Festen lernt man Leute kennen und es ist interessant, mehr über die Bräuche in den Vereinen zu erfahren«, sagt Ahrens.

Franziska (10) und Johanna (13) sind überzeugte Schützen. »Wir sind ruhiger geworden und können uns in der Schule besser konzentrieren«, sagen sie. Schützenverein ist eben mehr als Uniformen, schöne Kleider und ein Vogel aus Holz.