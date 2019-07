Da kühle Temperaturen und Regenschauer einen Seemann bekanntlich nicht erschüttern, erfreute sich der Nordische Frühschoppen in Sürenheide großer Beliebtheit. Zahlreiche Freunde maritimer Lieder und Shantys genossen einen Tag voller Klönschnack, guter Laune, den einfach dazugehörenden Fischbrötchen und natürlich mit schöner Musik aus dem hohen Norden. Sogleich fühlte man sich unweigerlich an Urlaube an der Küste erinnert – Wellenschlag, Möwengeschrei, der Duft der weiten Welt.

Kraftvoll und stimmgewaltig

Die Emsmöwen aus Rheda-Wiedenbrück sangen vom Ave Maria der Meere, gaben Stücke wie »Ich liebe die Nordsee« oder »Wir sind auf dem richtigen Dampfer« und heizten die Stimmung mit beliebten Gassenhauern wie »Auf der Reeperbahn nachts um halb eins« oder den »Blauen Jungs von der Waterkant« auf. Mit im Seesack hatten die 35 Männer und Frauen auch Songs der überaus erfolgreichen Band »Santiano«, die mit ihrem Mix aus Folk, Rock, Pop und Schlager den Seemannsliedern zu neuer Popularität verholfen hat. Kraftvoll und stimmgewaltig sorgten die Emsmöwen für tolle Stimmung und für Fernweh unter den Gästen. Begleitet wurden die Sänger von Schlagzeug, Mundharmonika und selbstverständlich vom Akkordeon, beim Nordischen Frühschoppen natürlich als Schifferklavier bezeichnet.

Einfach mitsingen

Es gehört zum guten Seemannston der heimischen Emsmöwen, dass regelmäßig befreundete Chöre beim Frühschoppen in Sürenheide dabei sind. Und so sang der Shantychor Lendringsen aus dem Sauerland vom »Traumschiff nach Hawaii« oder vom »Weißen Schiff im Abendrot«, während der Shantychor Eilshausen musikalisch schon Geschmack auf den 22. Nordischen Frühschoppen im kommenden Jahr machte. »Ich bin bald wieder hier« oder »Irgendwann gibt’s ein Wiedersehen« waren Songs der Sänger aus dem Kreis Herford.

Wie alle Gesangvereine und Chöre plagen sich auch die Emsmöwen aus Rheda-Wiedenbrück mit Nachwuchssorgen und nutzten den Sonntag in Sürenheide, um Werbung in eigener Sache zu machen. Unter dem Motto »Einfach vorbeikommen und mitsingen« heißt der Shantychor neue Sänger willkommen. Die 1983 gegründeten Emsmöwen proben jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Pädagogischen Musikzentrum, Am Wall 14 in Rheda.