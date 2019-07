Dicht an dicht laufen die Sportler der 2. Bundesliga beim 16. Verler Triathlon nach 20 Kilometern auf dem Fahrrad in die Wechselzone. Mitten drin die Marienfelder Heiko Lewanzik (unten links/roter Helm) und Jannis Stefan (unten zweiter von rechts/weißer Helm). Foto: Henrik Martinschledde

Verl (WB). Am Morgen war noch ein typisch ostwestfälischer Landregen herunter gekommen, als um 10 Uhr bei der 16. Auflage des Verler Triathlons der erste Startschuss ertönte war es immer noch erstaunlich frisch – doch dann liefen die Zweitliga-Triathleten von TriSpeed Marienfeld heiß und sicherten sich am fünften und letzten Wettkampftag bei ihrem »Heimspiel« mit Platz zwölf den Klassenerhalt.

3878692-16. Verler Triathlon - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

»Wir sind mit dem Motto ›Wir schaffen das!‹ hierhin gefahren«, sagte TriSpeed-Teamchef Werner Blömker zufrieden, »die Jungs waren heiß darauf, in der 2. Bundesliga zu bleiben.« Die Marienfelder Frauen bestätigten indes mit Rang drei ihre gute Form in der NRW-Liga.

Das Wasser im Verler See in Sürenheide war exakt 20,4 Grad warm. »Darum durften die Elitesportler in den Ligen auch keine Neoprenanzüge tragen«, sagte Norbert Aulenkamp aus Gütersloh in seiner Funktion als Bundesligabeauftragter der Deutschen Triathlon Union (DTU), »die sind nur bis 20 Grad erlaubt.« Überhaupt war der 70-Jährige vom Verler Triathlon angetan: »Es passt alles. Der See, die Wechselzone, die Parkplätze. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Und die Radstrecke ist wie ein Teppich – einfach super.«

Die Marienfelder Männer jedenfalls nahmen bei ihrem Sprinttriathlon über 0,75–20–5 Kilometer die Bedingungen so an wie sie waren. Dass Routinier Heiko Lewanzik, ältester Sportler der 2. Bundesliga Nord (»Der Zweitälteste ist drei Jahre jünger«), als erster TriSpeedler über die Ziellinie laufen würde, war keine Überraschung. Der 37-Jährige war im Wasser gut weggekommen und etwa im Mittelfeld aufs Rad gestiegen. Auf der Strecke hatten sich drei Gruppen gebildet, die sich zum Ende hin neutralisierten und nun zusammen unterwegs waren. »Das war fast schon kriminell – 50 oder 60 Leute in einem Pulk«, sagte Lewanzik, der deswegen auch einmal scharf bremsen musste und so mehrere Plätze verlor. »Es sind eben nicht nur Superradfahrer unterwegs«, so Lewanzik, der mit seinem folgenden Lauf nicht zufrieden war: »Ich habe nicht die beste Form.« Am Ende reichte es nach 54:19 Minuten für Platz 24 unter 82 Finishern.