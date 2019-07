Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Man braucht nicht viel für ein kurzweiliges Spiel. In diesem Fall nur ein Gummihuhn und ein Dutzend Teilnehmer.

Vincent, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Droste-Haues, steht mit dem Rücken zu einer Horde Kinder. Das Gummihuhn liegt zwischen seinen Füßen. Jedes Mal, wenn er »Wo ist mein Alfred?« ruft, dürfen die Kinder laufen. Dann müssen sie verharren, als wären sie in der Bewegung eingefroren. Wenn einer nah genug ans Huhn kommt, darf er es klauen. Dann laufen alle zurück. Vincent muss raten, wer das Huhn hat. Wenn die Kinder das Huhn über die Ziellinie bringen, haben sie gewonnen.

Amelie (7) ist stolz, dass sie die erste Briefträgerin der Ferienstadt ist. Simone Pankoke überreicht ihr die Briefträgertasche. Foto: Matthias Kleemann

»Wo ist mein Alfred?«, das ist eine von etwa 10 Stationen am Auftakttag der Ferienspiele. Bewegung und Spaß steh im Vordergrund bei diesem offenen Angebot, zu dem die Kinder nicht angemeldet werden müssen. Der Garten des Droste-Hauses ist voll. 16 Mitarbeiter kümmern sich um 85 Kinder, ein guter Schnitt für einen kühlen Sommertag. Sonst kommen auch schnell mehr als 100 Kinder.

Klassiker

Die Spiele sind Klassiker: Dosenwerfen, Eimer werfen, »Eins, zwei oder drei«, Sackhüpfen, oder ein trickreiches Hockey: mit Tischtennisball und Fliegenklatsche. Aufgeteilt auf neun Gruppen laufen die Teilnehmer die Stationen ab. »Erlebe deine Ferienstadt« hat das Droste-Haus-Team als Motto getextet. Und passend dazu gibt es Besonderheiten.

Zum Beispiel die Wahl eines Bürgermeisters. Vier Kandidaten, alle älter als acht Jahre, dürfen Wahlplakate in unterschiedlichen Farben gestalten. Abgestimmt wird später mit Stimmzetteln in den korrespondierenden Farben.

»Wo ist mein Alfred?« Mitarbeiter Vincent hat bei diesem Spiel genauso viel Spaß wie die Kinder. Foto: Matthias Kleemann

Eine Stadt braucht auch einen Briefträger. Den Job bekommt Amelie (7). Sie bekommt eine Mütze und ein Tasche. Gegen Mittag darf sie den Briefkasten leeren, in den die Kinder zuvor Briefe eingeworfen haben, die sie schreiben durften. Und natürlich gibt es in einer Stadt auch Baustellen. Mit Flatterband ist sie abgesperrt. Kartons und Holzklötze liegen bereit, damit gebaut werden kann. Wer sich ausgepowert hat und durstig ist, findet in einer Ecke Tee und Wasser.

Elternfreie Zone

Von 9.30 bis 12.30 Uhr geht das offene Angebot des Droste-Hauses, jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags. Der Garten ist »elternfreie Zone«, aber bis zur Anmeldung dürfen die Mamas und Papas noch mitgehen. Dort gibt es einen Stempel auf den Handrücken, mit einer Gans, einem Frosch, einem Tiger, einem Affen, einem Hund oder einem anderen Tier. Damit sind die Neuankömmlinge einer Gruppe zugeteilt, die immer ungefähr zehn Mitglieder hat und von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter geleitet wird. Jetzt fehlt nur noch das Namensschild, und dann darf erst mal getobt werden.

Die Rutsche auf dem Gelände wird gern genutzt, ebenso die Bälle. In einer Ecke wird zu Musik getanzt. Dann gibt es einen Kreis und Simone Pankoke begrüßt alle Kinder mit dem Ferientusch. »Den muss ich selbst auch erst auswendig lernen: Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid! Im Droste-Haus entsteht ‘ne Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Bäcker, Gärtner, Polizei – wir sind alle mit dabei.« Und so weiter. Man sieht, auch in den nächsten Tagen und Wochen warten viele Angebote auf die Verler Kinder.