Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Mit Verletzungen ist eine Frau nach einem Unfall auf der Kreuzung Paderborner Straße/Bielefelder Straße in Verl ins Krankenhaus gebracht worden. Sie saß als Beifahrerin in einem Jaguar, der auf der Kreuzung mit einem Ford Focus zusammengestoßen war. Der Fahrer des Ford Focus wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Kinder, die auf der Rückbank saßen, blieben wohl unverletzt, wurden aber zur Vorsicht auch ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.40 Uhr. Der Jaguar, gesteuert von einem 69-jährigen Mann aus Verl, war in Richtung Kaunitz unterwegs und wollte bei grüner Ampel geradeaus weiterfahren. Der 63-jährige Fahrer des Ford Focus kam aus der Gegenrichtung und wollte nach links in die Paderborner Straße einbiegen. Er übersah offenbar den Jaguar und nahm ihm so die Vorfahrt.

Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahmen etwa eine Stunde lang gesperrt.