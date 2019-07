Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Sind Zickzack-Streifen die Lösung? An der Händelstraße soll das jetzt ausprobiert werden. Eine Mehrheit der Anlieger will sich darauf einlassen.

Bürgermeister Michael Esken (Mitte) wurde von Bruno Gerd-tom-Markotten (rechts) auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Foto: Matthias Kleemann

Das hat ein Gespräch mit Bürgermeister Michael Esken bei einer Tasse Kaffee am Montagnachmittag ergeben. Angeleiert hat die Zusammenkunft Bruno Gerd-tom-Markotten, der selbst als Anlieger betroffen ist.

Ob die Markierungen das Allheilmittel sind, steht aber noch nicht fest. Nur ohne eine Regulierung ist der Ärger jeden Tag aufs Neue programmiert.

Auf der schmalen Anliegerstraße wird der Platz knapp. Seit etwa anderthalb Jahre sei das so, sagt einer der Anlieger. Zunehmend parken auswärtige Pkw auf beiden Straßenseiten und eben oft genug auch dort, wo sie andere behindern, zum Beispiel gegenüber einer Grundstückseinfahrt. Bis zu 25 Fahrzeuge können das schon mal sein.

Auch Paketdienste werden behindert. Und die Müllabfuhr habe bereits wiederholt Tonnen nicht geleert. »Der Fahrer ist nicht verpflichtet auszusteigen«, erzählt eine Nachbarin. »Einmal bin ich ihm mit der Tonne hinterhergelaufen, sonst hätte er sie nicht geleert.«

Wo kommen die ganzen Fahrzeuge her, die seit einiger Zeit die Händel- und auch weitere Anliegerstraßen ringsherum zuparken? Da ist man sich in der Nachbarschaft an der Händelstraße einig. »Das sind Mitarbeiter von Heroal«, so einer der Nachbarn. Der Betrieb habe wohl nicht genug Parkplätze auf seinen eigenen Flächen.

Blau markiert

Gerd-tom-Markotten hatte im Februar einen ersten Brief an die Stadtverwaltung geschickt. Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes ist schon einige Male draußen gewesen und hat auch Knöllchen an Falschparker verteilt. Obwohl der Parknotstand aus ihrer Sicht nicht so dramatisch ist, wie die Anlieger ihn sehen, war man sich schnell einig, dass an der Händelstraße Parkflächen markiert werden sollen. Dann würde für alle Flächen, die nicht markiert sind, ein Halteverbot gelten. Probeweise wurden blaue Markierungen aufgebracht, um zu sehen, ob alle einverstanden sind. Kosten sollten nicht entstehen. Die Markierung mit weißer Farbe sollte bis Ende Juni erfolgen. Aber nichts passierte.

»Ich habe nachgefragt, und da hieß es im Rathaus, man wolle noch abwarten. Ich frage mich: Worauf?«, so Gerd-tom-Markotten.

Nun, Heroal sei dabei, auf seinem Betriebsgrundstück 28 neue Parkplätze für Mitarbeiter zu schaffen, berichtet der Bürgermeister, nachdem er am Montagnachmittag an der Kaffeetafel vor Haus Nummer 8 Platz genommen hat. Außerdem wolle man den Mitarbeitern E-Scooter zur Verfügung stellen.

Anlieger skeptisch

Da sind die Anlieger skeptisch. »28 Parkplätze reichen nicht. Das entlastet vielleicht die Eichendorffstraße oder die Weberstraße. Aber wir sind am nächsten dran. Und das mit den E-Scootern funktioniert nur so lange, wie schönes Wetter ist.«

Ein anderer Nachbar schlägt vor, das Parken generell zu verbieten und an die Anlieger Parkausweise auszugeben. »So macht man das in Gütersloh.« Da ist Esken skeptisch. »Ich möchte keinen Präzedenzfall. Dann können Sie am Ende nirgendwo mehr in Verl parken.«

Auch der Unterton, mit dem über Heroal gesprochen wird, passt dem Bürgermeister nicht. »Das Unternehmen ist sich der Situation bewusst und ist selbst aktiv geworden.« Außerdem sei es nunmal so, dass der Betrieb an diesem Standort Bestandsschutz genieße.

Ob die Zickzacklinien der Weisheit letzter Schluss sind, weiß keiner in der Runde. Aber antesten könne man das ja mal. Und vielleicht, so eine Anliegerin, habe sich die Situation bis dahin doch ein wenig entspannt.