Noch bis Freitag erleben in Kaunitz im Pfarrheim 16 Senioren die Aktion »Urlaub ohne Koffer«.Betreut wird die Gruppe von rund 30 ehrenamtlichen Helfern der Caritaskonferenzen, die sich in der Betreuung abwechseln. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Verl-Kaunitz (WB). Ein üppiges Frühstück, Restaurantessen, in einem Café einkehren, Gespräche und Spaß, all das assoziieren Menschen mit dem Wort Urlaub.

Genau diese Kombination erleben aktuell 16 ältere Senioren mit Einschränkungen, die alleine leben und aus den Pfarrgemeinden Sürenheide, Verl und Kaunitz kommen.

Zusammen sind sie in dieser Woche Gäste der Projektwoche »Urlaub ohne Koffer«. Eine ganze Woche, vom letzten Montag, bis zum kommenden Freitag, von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, erleben die Frauen und Männer als Gruppe das Gefühl von Urlaub und Freude bringender Gemeinschaft. Geschlafen wird jedoch im eigenen, gewohnten Zuhause.

»Es ist herrlich, was wir hier erleben und wir werden richtig verwöhnt. Schöner könnte es nicht sein«, bedankt sich Teilnehmerin Hedwig Grehl mit ihren Worten.

Bereits zum 16. Mal richten die Caritaskonferenzen Verl, Sürenheide und Kaunitz mit insgesamt 30 Ehrenamtlichen aus den jeweiligen Pfarrgemeinden gemeinschaftlich diese Aktion aus. Abwechselnd findet sie in einem der drei Orte statt, in diesem Jahr im Pfarrheim in Kaunitz.

Arbeit beginnt um 7.30 Uhr

Schon morgens um 7.30 Uhr beginnt für die Ehramtlichen die Arbeit. Während eine Gruppe den Frühstückstisch im Vorfeld deckt, kümmern sich weitere Helfer darum, die Senioren in einem selbst organisierten Fahrdienst, der die Gäste auch am Nachmittag wieder zurückbringt, abzuholen.

Den gesamten Ablauf der Woche, zu dem die Beteiligten einen Eigenanteil von 100 Euro leisten, die Tagesstruktur und auch die ganztägige Beköstigung wurde im Vorfeld hauptverantwortlich durch Margret Vorbeck, (Seniorenarbeit Kaunitz), Mariethres Kettelhoit (Caritaskonferenz Verl) und Ursula Springfeld (Caritas Sürenheide) organisiert.

Während die Vormittage jeweils durch ein Rahmenprogramm gestaltet werden, stehen für die Nachmittage abwechslungsreiche Unternehmungen an. So gehören der Arche-Noah-Kindergarten in Kaunitz, ein Kaffeetrinken im Gastlichen Dorf in Delbrück, eine Andacht in der Hirtenkapelle, der Besuch im »Haus am Stein« in Kaunitz und ein Abstecher in die Eisdiele zu den Ausflugszielen. Sehr gut angekommen ist das Pickertessen am Montagnachmittag. »Das war für uns alle Genuss pur, und bei vielen Besuchern hat es Erinnerungen an alte Zeiten geweckt«, sagt Mariethres Kettel­hoit.

Die Gründe dafür, dass ältere Menschen nicht mehr in den Urlaub verreisen könnten, seien vielfältiger Natur. Krankheiten, abnehmende körperliche Kräfte und daraus resultierende Unsicherheit, fehlende Reisebegleitungen oder andere Gründe könnten davon abhalten, in Urlaub zu fahren. Mit dem Urlaub ohne Koffer geht es zwar nicht nach Mallorca, aber er bietet die Möglichkeit, Freude zu erleben und allein das zähle.

»Diese Aktion macht zwar viel Mühe, aber sie erfreut nicht nur unsere Gäste, sondern auch uns Helfer, weil wir durch die sichtbare Freude der Teilnehmer so viel zurückbekommen«, sagt Mariethres Kettelhoit.