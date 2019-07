Von Andreas Berenbrinker

Wenn man mit Dieter Pickert spricht, merkt man, mit wie viel Enthusiasmus der Kaunitzer dabei ist. Die Aktion Schulterband, die er gemeinsam mit den vier Verler Schützenvereinen initiiert hat, ist eine Herzensangelegenheit für den Kaunitzer, der im August 70 Jahre alt wird. Das gesammelte Geld wird ohne jegliche Abzüge für die Erweiterung des Familienhauses am Universitätsklinikum Münster verwendet.

Hier, direkt neben der Kinderkrebsklinik, können Familien in unmittelbarer Nähe des kranken Kindes wohnen, sich austauschen, Kraft schöpfen und auch mal fallen lassen. »Das ist eine ganz tolle und wichtige Sache«, sagt Dieter Pickert, das Familienhaus lebe ausschließlich von Spenden.

Schon Anfang der 90er-Jahre für das Familienhaus engagiert

Schon Anfang der 90er-Jahre hatte sich Pickert für das Familienhaus engagiert. Zwischen 1992 und 1997 sammelten er und seine Mitstreiter – hauptsächlich von der Kaunitzer St.-Hubertus-Schützenbruderschaft – 230.000 ­D-Mark für das Projekt. Als Dieter Pickert im vergangenem Jahr aufgrund seiner Verdienste im Schützenverein das Schulterband aus den Händen von Diözesanbundesmeister Eberhard Banneyer bekam, war ihm klar, dass er die Aktion noch mal aufleben lassen muss.

Auf dem Sofa von Tochter Nicole und Schwiegersohn Michael Hauphoff – stellvertretender Brudermeister der Gilde-Schützen – wurde der Plan konkretisiert, alle Verler Schützenvereine ins Boot zu holen. »Alle waren sofort dabei und haben nicht gezögert«, zeigt sich Pickert dankbar. Die Sürenheider St.-Georg-Schützen und die Gilde haben auf ihren Festen bereits gesammelt, und auch beim Fest der Kaunitzer Bruderschaft am Wochenende wird die Hutsammlung für die Aktion Schulterband bestimmt sein.

Im November nach Münster

»Außerdem soll der in Kaunitz bekannte 10-Euro-Tisch wieder aufleben«, erklärt Brudermeister Peter Lichtenauer. Bei dieser Idee legen Gäste Geld auf einen Tisch, von dem Geld werden Getränke geholt. »Da blieben immer beträchtliche Summen übrig, die an die Schützenjugend gespendet wurden«, so Lichtenauer. Nun geht der Rest an die Aktion Schulterband.

Am 16. November wird sich Dieter Pickert mit einer 25-köpfigen Delegation auf den Weg machen, um den Spendenscheck an das Familienhaus zu überreichen. Schon jetzt habe er erfahren dürfen, dass die Dankbarkeit in Münster sehr groß ist. »Die können das gar nicht fassen, wie großzügig die Verler sind.«