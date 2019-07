Ohne Trompete ist Heinz Reckord fast nicht denkbar, und wenn er sein Instrument mal nicht spielt, dann hält er zumindest einen Taktstock in der Hand. Der Jubilar lebt und liebt die Musik und hat am Ölbach Geschichte geschrieben. Gemeinsam mit Josef Schulke gründete Heinz Reckord vor 63 Jahren den Musikverein Verl, in dem heute gut 180 aktive Musiker in drei Orchestern aktiv sind. Als Trompeter und Dirigent war das Geburtstagskind jahrzehntelang im Verein aktiv und vererbte seine Leidenschaft an seine Kinder und Enkel. Für den Musikverein war es vor einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit, Heinz Reckord zum Ehrendirigenten zu machen. Als Trompeter spielte er unzählige Auftritte und Ständchen, begleitete Königspaare der Verler Schützenvereine in ihren Kutschen und machte zusammen mit Heinz Echterhoff (Keyboard und Akkordeon) Stimmung mit dem Duo »Heinz und Heinz«.

In Verl gibt es außerdem wohl fast keine zünftige Feier ohne die Gassenhauer, die Heinz Reckord geschrieben hat. Bis vor wenigen Jahren gehörte der Walzer »Das Herz von Deutschland« (gemeint ist natürlich Verl) zu jeder Hochzeitsfeier dazu. Das Heimatwasserlied vom Kirchplatz Nummer 4 ist ein Stimmungsgarant und wenn zu »Verl am Ölbach« geschunkelt wird, dann liegen sich alle Generationen in den Armen: »Verl am Ölbach, Verl am Ölbach, Verl am Ölbachstrand, Du bist mein Heimatland.«