Von Matthias Kleemann

Rund 50 dieser Bilder sind jetzt im Verler Rathaus zu sehen. Es sind Bilder des europäischen Malwettbewerbs »Europa in der Schule«, den es schon seit vielen Jahren gibt. Mitgebracht hat die Bilder Jana Skarlantová aus Tschechien, die sich in ihrem Land um den Wettbewerb verdient gemacht hat und jetzt Kuratorin des nationalen Komitees der Tschechischen Republik ist.

Skarlantová hat die Ausstellung gewissermaßen zum 60. Geburtstag des Jugendaustauschwerks organisiert. Sie steht unter dem Motto »Brücken bauen«, und dafür hat Skarlantová Bilder tschechischer Jugendlicher aus mehreren Wettbewerbsjahren ausgesucht, die zum Motto passen.

Zu europäischem Denken erziehen

Frankreich habe vor Jahren als erstes Land erkannt, dass man die Kinder in der Schule zu europäischem Denken erziehen müsse. Dort gebe es sogar einen Europa-Tag in der Schule. Andere Länder seien gefolgt, nach der Wende auch Tschechien. Doch weil man Toleranz nicht an einem Tag lehren könne, gebe es das Projekt, an dem die Jugendlichen das ganze Jahr über arbeiten.

In diesem Zusammenhang lobt Jana Skarlantová die Arbeit des Jugendaustauschwerks. Sehr früh habe man dort damit begonnen, Brücken zu bauen, von West nach Ost. Und die ganze Region profitiere davon.

Karl-Josef Schafmeister, Vorsitzender des Jugendaustauschwerkes, bedankte sich bei den Vertretern des Stadt, dass sie die Ausstellung ermöglicht hätten. »Das ist eine Premiere und eine besondere Ehre. Wir hatten noch nie zuvor eine solche Ausstellung im Rathaus.« Die Bilder seien außergewöhnlich und wunderbar. Sie zeigten, dass Europa die Menschen verbindet.

Stellvertretender Bürgermeister Josef Dresselhaus sagte, ein Drittel der Menschen in der Europäischen Union seien jünger als 25 Jahre. Sie seien es, die die Zukunft der EU zu leben und zu gestalten haben. Kunst sei ein probates Mittel, Brücken zu bauen. Sie funktioniere friedlich über alle Sprachbarrieren hinweg.