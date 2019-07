Das Themenspektrum ist bunt. Zwei junge Paare sind gekommen, bei einem ist Nachwuchs unterwegs. Die jungen Leute stammen aus Verl, leben aber in Rheda-Wiedenbrück und möchten zurück. »Hier sind unsere Freunde und Verwandten.«

Das freut den Bürgermeister, auch wenn er nicht spontan helfen kann, denn das Paar sucht einen Bauplatz für ein Eigenheim. So schnell werde das nicht gehen, räumt Esken ein und erläutert die Bebauungspolitik der Stadt. Grubenweg: Alles schon weg, bis auf ein paar private Grundstücke. Jostweg/Strothweg: Da gibt's Schwierigkeiten mit dem Grundwasser. Lerchenweg: Da steht die Stadt erst ganz am Anfang. Es gebe noch einige weitere Optionen, so Esken, da könne er gern vermitteln.

Bauplätze, Nahverkehr, Kritik und Lob

Eine ältere Dame regt sich über den Plan auf, die TWE-Strecke zu reaktivieren. »Wie soll man zu den Bahnhöfen kommen, das ist jetzt schon schwierig genug!« Nach Gütersloh zu kommen sei kein Problem, aber innerhalb Verls, das sei eine Katastrophe, vor allem, seit sie kein Auto mehr hat. Und die Mitfahrerbänke seien ein Witz.

Esken verweist auf die Überlegungen zu Anrufsammeltaxis und die Bestrebungen, einen besseren Fahrplantakt für Busse zu bekommen und hat bei dieser Gelegenheit gleich eine brandaktuelle Neuigkeit: Die Linie 73 werde ab der Fahrplanumstellung im Herbst nicht mehr im Stunden- sondern im Halbstundentakt fahren. Die Reaktivierung der Bahnstrecke verteidigt er, natürlich müsse man das Streckennetz der Busse entsprechen anpassen. Und dann ist er bei seinem Lieblingsprojekt, den selbstfahrenden Schienenfahrzeugen zwischen Verl und Hövelhof.

Auch Kleinigkeiten nimmt der Bürgermeister mit ins Amt: Eine Schotterpiste, die etwas besser befestigt werden sollte, damit dort auch Senioren mit Rollator besser klar kommen. Oder den Hinweis, dass er während der letzten Bürgerversammlung im Hühnerstall schlecht zu verstehen gewesen sein soll. »Warum haben Sie kein Mikrofon benutzt?« DerBürgermeister gelobt Besserung.