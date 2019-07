Von Matthias Kleemann

An die Rekord-Besucherzahl von vor zwei Wochen kommt die Veranstaltung am Freitag trotzdem nicht heran. Gut 600 Besucher zählt Schwimmmeister Björn Jann am Ende des Tages. Dabei ist das Wetter so schlecht nicht. Die Außentemperatur liegt bei 22 Grad.

Vergangenen Samstag, als die Party eigentlich steigen sollte, war es kalt und nass. »Niemand war enttäuscht, dass wir die Veranstaltung verschoben haben«, sagt Jann. Und so stören die drei Regentropfen, die sich gegen 14 Uhr nach Verl verirren, diesmal niemanden

Sophie ist Hula-Hoop-Königin

Am allerwenigsten das überwiegend junge Publikum, das das Becken belegt hat, sieht man einmal von den überdimensionalen Aufblasobjekten ab, auf denen man jede Menge Spaß haben kann. Auf kleineren Inseln, die auch Keks heißen, kann man sich zu zweit oder dritt vergnügen.

Eigentlich reicht das schon, aber da sind ja noch Tim, Dominik, Richie und Tom vom Team Zephyrus. Sie haben nicht nur die Aufblasobjekte mitgebracht, sondern auch die aktuellen Sommerhits, mit denen sie die ganze Anlage beschallen.

Dazu lässt sich gut der Hula-Hoop-Wettbewerb durchführen, der ganz einfach geht. Wer am längsten durchhält. ist Sieger. Elf Mädchen und ein Junge wagen es, Sophie (8) gewinnt ganz locker, bei ihr sieht es so aus, als wäre der Reifen ein Bestandteil ihres Körpers. Jetzt ist sie bis zum nächsten Jahr die Verler Hula-Hoop-Königin.

Weiter geht’s mit Musik zur nächsten Aktion. Schwimmen war gestern, heute läuft man über’s Wasser. Zehn Meter lange, schwimmende Matten sind die Unterlagen, darauf kann man um die Wette rennen. Wer es am schnellsten schafft, ist der Sieger.

Im Water Globe übers Wasser gehen

Später wartet noch eine andere Geh-Variante, die so genannten Water Globes, große, aufgeblasene Kugeln mit Hohlraum und Öffnungen an der Seite. Darin kann man laufen wie der Hamster im Hamsterrad. Die Dinger sind ganz offensichtlich sehr beliebt, denn das Zephyrus-Team wird ununterbrochen gefragt, wann die endlich ins Wasser kommen. Kaum ist es so weit, bildet sich eine lange Schlange.

»Egal, wie das Wetter ist, wir ziehen unser Programm durch«, sagt Tim Beimel, der die Ansagen macht. Und den Kindern mache schlechtes Wetter in der Regel wenig aus als den Erwachsenen. Das Unternehmen aus dem nahen Oerlinghausen macht seit den 90er-Jahren Schwimmbadbespaßung in ganz Deutschland.

Los gegangen ist es gegen 12 Uhr zum Aufwärmen mit »der längsten Polonaise Verls«. Später gibt es noch ein Tauziehen Jungs gegen Mädels und die Suche nach dem Luftgitarren-Hero.