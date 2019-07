Die Ägypterinnen Malak Hamouda (links) und Khadija Tarek Sultan (rechts) nehmen Gründungsmitglied Josef Deppe in ihre Mitte. Foto: Andreas Berenbrinker

Josef Deppe (82) war am Samstagabend ein viel gefragter Mann beim Fest, das unter dem Motto »Europa bei uns zu Hause« stand. Der Varenseller war vor 60 Jahren dabei, als Hugo Wöstemeyer das Jugendaustauschwerk (JAW) gründete. Auch Deppe war der friedliche Kontakt verschiedener Völker immer wichtig, besonders der Austausch mit Italien lag dem pensionierten Groß- und Einzelhandelskaufmann am Herzen. »Aber ich habe auch Kontakte nach Portugal oder Tschechien gepflegt«, so der bescheidene Josef Deppe, der seit 17 Jahren im Vorstand der Droste-Haus-Stiftung sitzt.

Zusammentreffen verschiedener Kulturen

Wie das JAW allgemein, lebt auch das Sommerfest von seinen Gästen aus aller Herren Länder. Im Droste-Haus ging es sehr international zu, das Zusammentreffen verschiedener Kulturen hat wieder bewiesen, dass die Idee von Hugo Wöstemeyer richtig war. »Die Menschen müssen miteinander reden«, war ein Leitsatz des Verlers, für den der Frieden das Maß aller Dinge war.

Mit dabei waren 30 Schülerinnen der deutschen Schule der Borromäerinnen aus Kairo mit ihrer Leiterin Dr. Maggy Rashid sowie 105 Jugendliche aus der Schweiz mit ihren 22 Betreuern. An der Spitze der Eidgenossen stand wie immer Nicolas Fournier, der sich nach mehr als 20 Besuchen mittlerweile fast schon als Wahl-Verler fühlt. Darüber hinaus durfte der JAW-Vorsitzende Karl-Josef Schafmeister die Leiter der Partnerorganisationen aus Weißrussland, Sergej Galuso, aus Polen, Aneta Bilewicz sowie aus Israel, Mounir Diab, begrüßen. Schafmeister freute sich aber ebenso über den Besuch der vielen Gastfamilien aus Verl und Umgebung, die die Arbeit des Droste-Hauses erst möglich machen.

Schließlich war es schon Hugo Wöstemeyer wichtig, dass die ausländischen Gäste in die Familien sollten, um friedlich-fröhliche Kontakte zu pflegen. »Alleine erreicht man gar nichts, nur zusammen. Wir fühlen uns verpflichtet, Frieden zwischen Menschen und Völkern zu stiften«, sagte Karl-Josef Schafmeister und eröffnete einen bunten Abend, an dem auch einige Regenschauer und Gewitterwolken nicht störten. Im Gegenteil: Die Droste-Haus-Mitarbeiter bewiesen, wie flexibel sie sind, und wie unkompliziert Wetterkapriolen weggelächelt werden.

Der Projektchor des Droste-Haus sang einige Lieder, das Jugendorchester Verl mit dem englischen Dirigenten und überzeugten Europäer Anatole Gomersall sorgte für Unterhaltung und die im süddeutschen Raum bekannte Rock-’n’-Roll-Band »Friends of Krüger« sorgte für Stimmung.

Neben der in Verl natürlich unverzichtbaren Bratwurst ließen die Gäste, unter ihnen die Witwe des Droste-Haus-Gründers Christel Wöstemeyer, Landtagspräsident André Kuper sowie Bürgermeister Michael Esken sich spanische und schweizerische Spezialitäten schmecken und auch die eigens produzierte Droste-Haus-Praline wurde gerne probiert.