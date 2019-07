Von Matthias Kleemann

Verl-Kaunitz (WB). Einmal rund um die Kirche – einen schöneren Platz für die Parade kann es kaum geben. Waren die Kaunitzer Schützen am Samstag noch nass geworden, so zeigte sich der Sonntag von seiner trockenen Seite.

Und so konnte die Bruderschaft ihr geplantes Programm ohne Abstriche durchziehen: Antreten, Empfang der Gastvereine, Abschreiten der Front durch Königin Sylvia Vredenburg und ihren Prinzen Markus samt Throngefolge. Sechs Kutschen und sechs offene Limousinen waren vorgefahren, um den Hofstaat zum Ort des Geschehens zu bringen. Und in der gleichen Formation ging es danach beim großen Festumzug durch den Ort. Zaungäste gab es reichlich, nicht nur aus Kaunitz sondern auch aus den Nachbardörfern.

Schützenfest in Kaunitz Fotostrecke

Foto: Matthias Kleemann

Das Fest hatte am Samstagabend mit der Schützenmesse und dem großen Zapfenstreich begonnen. Wegen des Gewitters waren die Teilnehmer in der Pfarrkirche St. Marien geblieben. Brudermeister Peter Lichtenauer widmete sich in seiner Ansprache dem Begriff Heimat.

»Heimat, Zuhause ist, wo mein Herz ist«, sagte der Brudermeister. Tradition und das Bewahren des Brauchtums seien wichtig. Genauso wichtig sei es jedoch, Veränderungen zu akzeptieren. »Kein hektisches Aufspringen auf Trends und schnelllebige Modeerscheinungen, sondern moderate Anpassungen an die Zeitumstände.«

»Zufriedenheit, Freundschaft und Vertrauen«

Tradition und Brauchtumspflege bedeuteten nicht Rückwärtsgewandtheit oder weltfremdes Verhalten. »Heute hat sich der Heimatbegriff gewandelt. Heimat ist, wenn man so sagen will, eine feste, sichere Burg oder ein Leuchtturm in der wogenden Brandung und ein Hafen der Geborgenheit. Heimat bedeutet Zufriedenheit, Freundschaft und Vertrauen.« Deshalb sei die Bruderschaft die Heimat für ihre Mitglieder und werde das auch immer bleiben.

Das Schützenfest wird heute fortgesetzt. Nach der Schützenmesse treffen sich die Mitglieder um 10 Uhr zum Frühstück und anschließend zum Königsschießen, um einen neuen Regenten zu ermitteln. Die Proklamation ist für 13.30 Uhr vorgesehen.