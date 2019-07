Schon zuvor gab es Spenden. Reinhard Güth von der Nüssing Stiftung hatte 3000 Euro mitgebracht. Der Verwendungszweck entspreche voll dem Stiftungsgedanken, nämlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, sagte Güth. Pickert berichtete, dass er über den Musikverein den Kontakt zur Stiftung vermittelt bekommen hatte.

Vom Musikverein selbst kam eine Spende über 840 Euro, die Tobias Erichlandwehr überreichte. »Das ist der Überschuss unseres Frühlingsschoppens«, erklärte Erichlandwehr. Damit nicht genug, hatten die Schützen den Zehn-Euro-Tisch wieder aufleben lassen. Im Laufe der Samstags und Sonntags waren so weitere 1275 Euro zusammen gekommen, die vom Schützenbruder Helmut Pähler auf 1500 Euro aufgestockt wurden.

Pickert bedankte sich bei allen Spendern und berichtete, dass insgesamt (ohne die neuen Spenden) schon 25.000 Euro für das Familienhaus des Universitätsklinikums in Münster zusammen gekommen sind. Das sei schon eine »Wahnsinnssumme«. Pickert berichtete von seinem Besuch in Münster vor vier Wochen, wo er einem Konzert von Kindern der Krebsstation beiwohnen durfte. »Ich hatte eine Gänsehaut.«Der Mut der Kinder sei beeindruckend.

Pickert richtete auch einen Dank an die anderen Schützenvereine der Stadt, die sich an der Sammlung beteiligt haben, und wies darauf hin, dass die Aktion noch bis zum 27. Oktober andauert. So lange sei es möglich, auf das Spendenkonto Geld zu überweisen.