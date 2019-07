Von Matthias Kleemann

Das hat sich auch an der Steganlage am Ölbach im Holter Wald gezeigt. Wer auf dem Radweg R1 unterwegs ist, kennt den Abschnitt. Auf einen etwa 40 Meter langen Holzsteg kommt man ganz nah ans Wasser. Die Anlage befindet sich in der Höhe eines ehemaligen Stauwehrs.

Jetzt wurde sie vom Bauhof der Stadt Verl erneuert. Baufällig war der Steg noch nicht, »aber so lange wollten wir dann doch nicht warten«, sagt der Leiter des Verler Bauhofs, Martin Irmer.

Seine Abteilung hat die Sanierung in zwei Abschnitte eingeteilt. Bereits vor zwei Jahren wurde ein etwa 12 Meter langes Stück des Stegs erneuert, jetzt waren die restlichen 28 Meter in Arbeit.

Wenn der Ölbach Hochwasser führt, kann der komplette Steg unter Wasser stehen, ein zusätzlicher Faktor, der die Holzalterung beschleunigt. Deshalb hat man sich jetzt entschlossen, die Tragekonstruktion aus verzinktem Stahl herzustellen, solche Träger müssen in Zukunft nicht mehr ganz so oft ausgetauscht werden.

Bauwerk auf 24 Holzpfosten

Immerhin steht das ganze Bauwerk noch auf 24 Holzpfosten, an denen zunächst Querträger befestigt sind, auf denen dann je vier Längsträger liegen, insgesamt also 52. Als Abschluss folgen dann die hölzernen Bohlen, rund 170 Stück mit einer Länge von je 2,25 Meter. »Wir haben uns für unbehandeltes Lärchen- und Douglasienholz entschieden, das sind heimische Produkte«, sagt Irmer und erteilt damit nicht nur Tropenholz eine Absage, sondern auch der Robinie, die nicht als heimisch gilt. Die Handläufe auf beiden Seiten waren übrigens noch gut und wurden wieder montiert. Die Materialkosten bewegen sich nach Auskunft der Stadtverwaltung im unteren fünfstelligen Bereich. Weil die Stadt die Sanierung in Eigenregie macht, gibt es keinen Haushaltsansatz für die Gesamtkosten, man spricht dann vom laufenden Verwaltungsgeschäft.

Der Aufbau war Maßarbeit, aber mit Mario Vornholt und Thomas Hertwig, beide gelernte Tischler, hat der Bauhof zwei Holzfachleute in den eigenen Reihen, die die Sanierung fachgerecht ausgeführt haben.

Am 27. Juni wurde der alte Steg abgerissen (bis auf den schon sanierten Teil), seit Freitag kann der neue Steg benutzt werden.