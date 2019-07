Verl (WB/mh). Für Teilnehmer des Sommerleseclubs kommt in den Sommerferien keine Langeweile auf. Am Montag hatten Kinder die Möglichkeit, eine Szene aus ihrem Lieblingsbuch in einem Schuhkarton darzustellen.

Leni Strake (9), die zusammen mit ihrem Cousin und ihrer Cousine am Sommerleseclub teilnimmt, bastelt konzentriert an einer Pferdekoppel. »Ich finde es super, dass ich auch Hörbücher abstempeln und in mein Logbuch eintragen lassen kann«, erklärt sie und klebt zwei Figuren, die Bibi und Tina darstellen, in den Karton. Und so entstehen nach und nach Pferdewiesen, ein Traumstrand, ein Dinoversum, ein Wiesental samt Snöfrid und das Zuhause der zehnjährigen Lotta aus das »Lotta-Leben«.

Austausch über Gelesenes

Beim Sommerleseclub geht es nicht darum, möglichst viele Bücher zu lesen oder Inhalte detailliert wiedergeben zu können. Vielmehr sollen die Kinder sich kreativ mit den Büchern auseinandersetzen und somit die Freude am Lesen wiederentdecken. Während in der Schule Texte auswendig gelernt und Bücher analysiert und interpretiert werden, können die Teilnehmer sich in den Sommerferien über Geschichten und Lieblingsfiguren austauschen, Bücherempfehlungen geben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

»Die Kinder erzählen gerne über das, was sie gelesen haben, und wir ermutigen auch die weniger Lesefreudigen, dem Lesen eine Chance zu geben«, meint Claudia Thye von der Bibliothek Verl. Neben Einzelteilnehmern und Freundesgruppen nehmen auch viele Familien am Leseclub teil. Ein sowohl analoges also auch digitales Logbuch dient nicht nur als Sammelheft, sondern bietet auch kreative Aufgaben. Die Leser können Bücher bewerten, Fotos einkleben und ihren Bücherhelden küren. Durch die verschiedenen Veranstaltungen, dem Logbuch und der möglichen Teilnahme als Team, wird das Lesen zur Gemeinschaftssache.

Zusammenarbeit

Auch beim Gestalten des Schuhkartons arbeiten Mütter und Kinder gemeinsam, dabei tauschen sie sich über ihre Lieblingsbücher aus.

Die Kinder erzählen begeistert von ihren Helden und freuen sich schon darauf, wenn ihre Kartons in der Bibliothek ausgestellt werden. Doch auch für ältere Kinder hat der Sommerleseclub einiges zu bieten. Am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr findet das Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier statt. Wer schafft es, die anderen Spieler vom Spielfeld zu kegeln und trägt den Sieg davon? Das Finale des Sommerleseclubs ist die Oskar-Verleihung, bei der auch der kreativste Schuhkarton gekürt wird.

Für alle Veranstaltungen bittet die Bibliothek um Anmeldung an der Information der Bibliothek, unter Tel. 05246/9252330 oder info@bibliothek.