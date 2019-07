Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Der Pariser Eiffelturm ist oft, je nach Anlass, in unterschiedliches Licht getaucht. Vielleicht erleben die Verler Ähnliches demnächst mit ihrem neuen Rathaus-Anbau: Ein Haus ganz in den Vereinsfarben des SC, wenn der heimische Club die Meisterschaft gewinnt – zum Beispiel.

Technisch möglich scheint das zu sein. An der Glasfassade sind ganz unauffällig LED-Streifen angebracht, die der Außenhaut des Gebäudes verschiedene Lichtstimmungen verpassen können. Gerade in der dunklen Jahreszeit, die bald auf die geplante Inbetriebnahme im Oktober folgt, sicher ein attraktives Extra.

Interessante technische Lösungen

Auch sonst wartet der Bau mit interessanten technischen Lösungen auf. Da ist zum Beispiel die Lüftungsanlage im Keller des Hauses. Wer sie sehen will, muss vom Keller des bestehenden Gebäudes noch einmal ein gutes Stück nach unten gehen. Dort steht das gute Stück in einem eigenen Raum. Wie in einem Einfamilienhaus ist die Anlage für den Austausch der Raumluft zuständig und temperiert sie über Wärmetauscher.

Allerdings hat sie dafür eine Steuerung, die einiges mehr kann. Die Anlage erkennt zum Beispiel eigenständig, ob sie die Luftwechselrate erhöhen oder heruntersetzen muss. Prinzipiell soll die Wechselrate so niedrig wie möglich sein, sagt Peter Ulrich, Fachplaner für Gebäudetechnik. Wenn der Sitzungssaal richtig voll ist, kann die Anlage aber auch aufdrehen. Maximal können 8000 Kubikmeter Luft pro Stunde ausgetauscht werden. Außerdem wird im Keller das Archiv der Stadtverwaltung untergebracht.

Eine weitere technische Besonderheit, die es aber auch sc

Zahlen und Fakten Der neue Rathausanbau ist seit Juli 2016 in Planung. Im Dezember 2017 wurde der Bauantrag gestellt, im März 2018 die Baugenehmigung erteilt. Im Januar wurde der alte Ratssaal abgebrochen. Baubeginn war im August vorigen Jahres mit den Tiefbauarbeiten. Im Oktober dieses Jahres soll der Bau fertiggestellt sein. Das Gebäude wird 12 Meter hoch sein und hat eine überbaute Fläche von 1400 Quadratmetern und einen umbauten Raum von 5500 Kubikmetern. Weitere Daten: Nettogeschossfläche: 1250 Quadratmeter; Ratssaal: 240 Quadratmeter; Büroflächen: 440 Quadratmeter: Archiv: 200 Quadratmeter; Baukosten: rund 4,16 Millionen Euro.

hon im bestehenden Neubau gibt, ist die Betonkerntemperierung in den Decken. Durch die Betonelemente sind Leitungen verlegt, die mit kühlem Wasser aus einem Dutzend Erdsonden gespeist werden. Dadurch ergibt sich ein Effekt wie bei der Fußbodenheizung, nur eben als Kühlung, erklärt Architekt und Bauleiter Dirk Lorenz. Die Technik habe sich in den bestehenden Räumen bewährt, sagt Uta C. Wilhelm vom Gebäudemanagement der Stadt. »Das Raumklima ist sehr angenehm.«

Fotovoltaikanlage installiert

Die Gäste des 240 Quadratmeter großen Sitzungssaals werden den Rat künftig in einer Rundaufstellung erleben. Die Stühle stehen auf einem Parkettfußboden, der wiederum auf Gipsfaserplatten verlegt wurde. Unter den Platten, die auf unzähligen Stützen liegen, verbirgt sich ein Hohlboden, in dem jegliche Technik verlegt werden kann. Das macht eine variable Möblierung möglich, ohne dass man unnötig viele Anschlussleitungen verlegen muss. Auch Induktionsschleifen mit einer speziellen Technik für Hörgeräteträger kommen zum Zuge. Die Wände sollen so verkleidet werden, dass die Akustik optimal ist.

In die beiden Etagen über dem Sitzungssaal werden das Schulamt, die Bauaufsicht und der Fachbereich Finanzen einziehen. Allesamt Behördenbereiche, die nicht so publikumsintensiv sind. »Wir wollen den Bürgern weite Wege ersparen und sie nicht durchs ganze Gebäude schicken«, so Uta Wilhelm.

Die Fassade erhält eine Brandschutzverglasung, und auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage mit 63 Modulen Strom für das Rathaus liefern.