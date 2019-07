Von Matthias Kleemann

»Der erste Feuerwehrkamerad, der bei einem Alarm das Haus erreicht, betätigt diesen Buzzer«, sagt Christian Ptatschek vom Fachbereich Hochbau in der Stadtverwaltung. »Dann geht das Licht an, die Tore und die Schranke zum Gelände öffnen sich, die Lüftung schaltet sich ein.« Das Haus wechselt gewissermaßen in den Einsatzmodus. Alle nachfolgenden Kameraden müssen sich um nichts mehr kümmern. Weil das Gebäude an einer viel befahrenen Straße liegt, die Einsatzkräfte beim Ausrücken also aufmerksam sein müssen, sei es gut, dass sie sich dann auf das Wesentliche konzentrieren können, sagt Architekt Martin Wypior.

Alles läuft plangemäß

Jeden Mittwoch ist Baubesprechung. Alles läuft plangemäß, wurde bei der jüngsten Zusammenkunft festgestellt. Zeitplan und Finanzierung werden bislang eingehalten. Neben dem neuen Anbau fürs Rathaus wird das Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz das zweite Großprojekt sein, das im Oktober fertig werden soll. Den Kostenrahmen von 4,6 Millionen Euro wird man einhalten können.

Bei Löschzug Kaunitz freut man sich schon auf ein Gebäude, das technisch auf dem neuesten Stand sein wird, zumal die Kameraden selbst Einfluss nehmen konnten. Das gilt auch für die Belüftung der großen Halle. Schläuche, die auf den Auspuff der Fahrzeuge gesteckt werden, wird es in diesem Gebäude nicht mehr geben. Stattdessen saugt die Lüftungsanlage das Abgas über vier Schächte ab, die an der Rückwand der großen Fahrzeughalle bis zum Fußboden reichen. Drei weitere Ansaugöffnungen befinden sich unter der Decke. Alles ist so konzipiert, dass das Abgas aus den Fahrzeugen schnell in der Lüftung verschwindet und gleichzeitig Frischluft durch die Tore in die Halle weht.

Sinnvoll sei das auch, weil sich der Auspuff bei modernen Feuerwehrfahrzeugen häufig unter dem Wagen befindet, wo man mit einem Schlauch gar nicht mehr gut hinkommt. Und auch Beschädigungen, die beim Losfahren entstehen, wenn sich der magnetisch angebrachte Schlauch lösen soll, können vermieden werden.

»Das ist ein absolutes Novum«, erklärt Christian Ptatschek. Im Kreis Gütersloh gibt es aber bereits schon ein Feuerwehrgerätehaus, bei dem das schon so ist, nämlich das der Werksfeuerwehr Miele. »Dort haben unsere Feuerwehrleute das gesehen und angeregt, es hier genauso zu machen.«

Einen Reserveplatz eingeplant

Eine weitere Erleichterung für die Kameraden werden die Umkleideräume sein. Im alten Feuerwehrgerätehaus müssen sie sich vor dem Einsatz noch direkt hinter den Fahrzeugen umziehen. Jetzt also separate Räume, und natürlich getrennt auch für Frauen.

Sechs Fahrzeuge passen hinter die sechs Rolltore in der großen Halle, in einer Nische finden zwei Anhänger Platz. Hinter dem siebten Rolltor befindet sich ein Lagerraum der in einen Fahrzeugstellplatz umgewandelt werden kann, wenn Bedarf besteht. Und hinter dem achten Rolltor wartet die Waschanlage. Das sollte für die nächsten Jahre reichen.