Wunnerswat, das bezeichnet im Verler Platt etwas ganz Besonderes, Einzigartiges. Und davon können sich in Kürze die ersten Gäste überzeugen. An diesem Mittwoch, 31. Juli, soll das Haus an den Pächter übergeben werden und am Donnerstag, 1. August, werden die ersten Gäste einchecken.

Es werde dann sicher noch nicht alles richtig rund laufen, sagt Heinz Baumeister, aber gerade das sei für viele Hotelgäste gerade spannend. »Sie können hinterher sagen: ›Ich habe zu den Ersten gehört‹«. Die Einführungspreise liegen unterhalb der späteren regulären Übernachtungspreise. In der Branche nennt man eine solche Phase »Soft Opening«. Das soll bis Mitte August so gehen. Dann wird die Mitarbeitermannschaft, die aktuell bei 35 Personen liegt, endgültig eingearbeitet sein und die Handwerker dürften die letzten Arbeiten erledigt haben.

An Hotelkette H & S mit Sitz in Essen verpachtet

Noch herrscht aber Betrieb auf der Baustelle. Mehrere Firmen gleichzeitig mit bis zu 100 Leuten arbeiten mit Hochdruck. 60 Zimmer wird das Hotel künftig haben, das sind 15 mehr als vorher. Die meisten davon, 30, befinden sich im Neubau auf der linken Seite des Gebäudekomplexes. Der Bau aus den 70er-Jahren wurde abgerissen, stattdessen steht da nun ein Flachdachbau mit zwei Geschossen und einem Konferenz- und Eventbereich auf dem Dach.

Im historischen Altbau, dem Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert, sind jetzt acht, vorher waren es sechs Zimmer. »Die Umbauarbeiten in diesem Gebäude waren sehr spannend«, sagt Beckmann. »Es gab viele Überraschungen, aber es hat Spaß gemacht.« Schließlich der Saalbau aus den 90er-Jahren, dort sind die 22 Zimmer geblieben.

Innenarchitektin Kathrin Reinkemeier hat ein Konzept für das ganze Haus entwickelt, bei dem immer wieder die gleichen Elemente, Motive und Farben in neuer Kombination auftreten. »Für die Hotelzimmer gibt es vier Farbkonzepte«, sagt sie.

Gesellschaften mit bis zu 220 Personen

Der Haupteingang des Hotels weist zwischen Altbau und Saalbau auf die Sender Straße. Der Gast betritt die Rezeption und gelangt von dort überall hin. Nach rechts geht es zur Bar und in den Frühstücksraum. Die Saalfläche wurde verkleinert, es sind aber immer noch Gesellschaften mit bis zu 220 Personen möglich. Die Bar ist in Schwarztönen in Kombination mit gebürstetem und golden gefärbtem Edelstahl gehalten. Bis zum Fußboden reichen die Fenster. »Die Räume sind nicht nur für die Hotelgäste, sondern für alle Verler«, sagt Stefan Ritz. Das gelte auch für den Biergarten, der an der rechten Gebäudeseite entstehen soll.

Geradeaus geht es zum Fahrstuhl und ins Treppenhaus. Dort sind alle Gebäudebestandteile angegliedert, und zwar so, dass Unterschiede über Halbgeschosse und Treppenabsätze ausgeglichen sind. »So stellen wir Barrierefreiheit her, ohne dass wir Rampen brauchen«, sagt Beckmann.

Im Tiefgeschoss gibt es noch einen Wellness- und Spa-Bereich mit Dampfbad, zwei Saunen, Ruhe-, Fitness und Massageräumen.

20 Monate hat der Um- und Neubau gedauert. Das Haus soll mit vier Sternen kategorisiert werden und wird an die Hotelkette H & S mit Sitz in Essen verpachtet. Die Kette betreibt fünf Hotels in NRW und eines in Leipzig.

Baumeister kündigt einen Tag der offenen Tür am Verler-Leben-Wochenende an. Verler erhalten Sonderkonditionen für eine Übernachtung in der eigenen Stadt.