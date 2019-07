Der VVOWL – Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe – hat für den Kreis Gütersloh die Ausschreibung von insgesamt etwa 2,7 Mio. Kilometern pro Jahr beziehungsweise 27 Buslinien in zwei Losen federführend durchgeführt.

Ab Donnerstag, 1. August, fährt die Linie 73 (Gütersloh – Verl – Hövelhof) um 22.45 Uhr das letzte Mal Richtung Verl. In Verl kann auch noch ein Taxi-Bus Richtung Kaunitz und Hövelhof gerufen werden. Eine spätere Verbindung um 23.15 Uhr besteht auf der Linie 85 (Gütersloh – Verl – Schloß Holte). Auf den Linien 73 und 85 zwischen Gütersloh und Verl wird es zudem die deutlichste Angebotsausweitung geben.

15-Minuten-Takt

In Kooperation mit der Stadt Verl wird montags bis freitags auf beiden Linien morgens (6 bis 8 Uhr) und nachmittags (16 bis 19 Uhr) ein 30-Minuten-Takt eingerichtet. Die Abfahrten der Linie 73 werden in der Zeit so verändert, dass zusammen mit der Linie 85 zwischen Gütersloh und Verl-Bahnhof ein 15-Minuten-Takt entsteht.

An den beiden Linienwegen liegen einige große Firmen, wie zum Beispiel Arvato, Kleinemas, Nobilia, Bertelsmann und Miele. Das Gewerbegebiet in Kaunitz wird ab dem 1. August zu den Schichtzeiten direkt bedient, das Überqueren der viel befahrenen Paderborner Straße entfällt.

Michael Esken, Bürgermeister der Stadt Verl: »Unser Engagement trägt dazu bei, dass viele Pendler nun ihr Auto stehen lassen können. Durch die häufigeren Fahrten der Linien 73 und 85 wird jeder seinen Arbeitsplatz pünktlich erreichen. Das neue Azubi-Ticket macht den ÖPNV für die jüngeren Fahrgäste interessant.«