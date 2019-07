Von Matthias Kleemann

Peter Heethey würde jetzt gerne auch einen Boule-Treff in Sürenheide etablieren. Eine kleine Gruppe trifft sich nach seinem Aufruf an diesem Mittwoch zum dritten Mal am Bürgertreff neben den Sportanlagen. Sechs Personen waren beim ersten Treff, acht in der vorigen Woche gekommen, die Gruppe kann durchaus noch Zuwachs vertragen und sich auch künftig immer mittwochs um 19 Uhr treffen.

Das Schöne am Boulespiel ist die Tatsache, dass man eigentlich kein spezielles Gelände braucht. Frankreich-Urlauber kennen das: Eine festgetretene, meist etwas staubige Fläche reicht, gern im Schatten unter den Platanen, wo sich nachmittags nach der Siesta die in der Mehrzahl älteren Herren treffen. Man spielt nicht nur, man tratscht und lässt es sich dabei gut gehen.

" „Es ist ein tolles Spiel.“ Peter Heethey "

»Ich bin begeisterter Boule-Spieler«, sagt Heethey. Er schätzt die Geselligkeit, die beim Spielen entsteht, gleichzeitig aber auch die Vielseitigkeit des Spiels selbst. »Es ist ein tolles Spiel.« Man kann als Anfänger Glück haben oder als fortgeschrittener Spieler mit präzisen Würfen glänzen. Der Meister zeige sich gerade dort, wo eine Spielfläche nicht eben ist und Überraschungen birgt.

Auf der anderen Seite gibt es, auch in Frankreich, immer mehr richtige Boule-Bahnen, die bestimmte Abmessungen haben und absolut eben sind. Darauf werden Turniere und Meisterschaften ausgetragen.

Eine solche Bahn könnte sich Heethey für Sürenheide vorstellen. Als er in seiner Eigenschaft als Ratsherr im vergangenen November einen entsprechenden Antrag stellte, wurde der jedoch abgelehnt. Der nicht ganz unbegründete Einwand lautete: Man wisse nicht, ob es einen Bedarf in Sürenheide gibt.

Potenzial vorhanden

Das will Heethey nun herausfinden. »Das Potenzial müsste vorhanden sein.« Boule sei ein Sport, den ältere Menschen ausüben können, auch wenn sie sonst nicht mehr leistungsfähig genug sind. Und da gebe es sicher genug allein in den Sportvereinen der Stadt. »Der FC Sürenheide hat 800 oder 900 Mitglieder, der TV Verl sogar 2000.« Als Vorbild nennt Heethey die Kaunitzer Boccia-Gruppe. Am ehemaligen Bahnhof ist 2014 die erste und 2017 die zweite Bahn entstanden. 55 Menschen spielen dort nach Auskunft von Hans-Dieter Netenjakob von Dienstag bis Donnerstag in mehreren Gruppen Boule. Die Bahnen wurden in Eigenleistung errichtet, der Grund wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. »Ich stelle gern mein Know-How zur Verfügung«, sagt Netenjakob. Auch in den Nachbarstädten Rietberg und Schloß Holte-Stukenbrock wird Boule oder Boccia gespielt.

Café in der Nähe

So wie in Kaunitz müsse es von unten wachsen, sagt Peter Heethey. Er könnte sich eine Boule-Bahn sehr gut im Zusammenhang mit dem geplanten Dorfplatz in Sürenheide vorstellen. »Da ist auch ein Café in der Nähe, das würde Sinn ergeben.«

Der Anfang ist gemacht. »Ich freue mich, dass das jemand angestoßen hat«, sagt Kurt Peitzmeier, der vergangenen Mittwoch zum ersten Mal dabei war. Er kennt das Spiel aus seiner Studienzeit in Frankreich. »Später haben wir im Urlaub mit der Familie am Strand gespielt.« Er hat die alten Kugeln in einem Holzkasten wieder gefunden und mitgebracht.

So wird’s gespielt

Nahezu jede Fläche eignet sich für das Spiel. Am besten ist eine wassergebundene Decke. Wenn man Boule auf einer nicht ganz ebenen Fläche spielt, kann man es Cross-Boule nennen. Die Grundregeln sind einfach. Eine kleine Holzkugel, Schweinchen genannt, wird als erstes geworfen. Dann muss jeder Spieler versuchen, mit seinen Kugeln so nahe wie möglich ans Schweinchen heran zu kommen. Vor dem Spiel sollte man sich auf die genauen Regeln und die Punktevergabe einigen.

Um eine Kugel möglichst nahe ans Schweinchen zu bekommen, ist es legitim, die anderen wegzuschlagen. Wenn in Mannschaften gespielt wird, dann teilen sich die Spieler oft die Aufgabe. Der eine wirft die Kugeln dicht heran, der andere hat sich aufs Wegstoßen spezialisiert. Auch kann man Kugeln so spielen, dass sie im Weg liegen und so bestimmte Würfe nicht zulassen. Man sieht, es gibt auch ganz viel Strategie.