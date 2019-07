500 der schönsten Trucks Deutschlands, Trike-Treffen, Indianer-Stunt-Show, Speed-Rodeo-Show, Line-Dance-Workshops und viel Livemusik auf zwei Bühnen erwartet die Gäste des großen Familienfestes. Bei freiem Eintritt startet das Festival am Donnerstag im Saloon, mit Star-DJ Jonathan Jones, Live-Musik mit Cody sowie Line-Dance- & Catalan-Trainerin Laura Jones. Die schwedischen Rotnacken Rednex bringen mit ihren Welthits die Festhalle am Freitagabend zum Kochen, nachdem Ramblin’ Boots gehörig eingeheizt haben.

Liveprogramm in der Festhalle

Der Samstag bietet ein hochkarätiges Liveprogramm in der Festhalle, mit Deutschlands Country-Music-Superstar, Tom Astor & Band. Ein Hochgenuss sind The Ultimate Garth Brooks Country Rock Experience. Die Country Sisters aus Tschechien runden den Samstagabend mit ihrer imposanten Bühnenshow ab. Der Freitag- und Samstagabend findet je mit einer Aftershow-Party seinen Ausklang.

Trucker-Gottesdienst mit Pfarrer Jens Hoffmann

Ein besonderes Highlight ist der Trucker-Gottesdienst mit Pfarrer Jens Hoffmann aus Verl, einer Western-Doppel-Hochzeit und Live-Musik von den Glorreichen Zwei am Sonntagvormittag im Saloon. Das beliebte Trucker-Frühstücksbuffet steht am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr jedermann in der Festhalle offen. Für abwechslungsreiche Erlebnisse an allen Tagen auf dem 85.000 Quadratmeter großen Außengelände sorgen Live-Shows der Comanche Reiterinnen, Westernparaden mit Show-Acts und die Troublemakers mit ihrem historischen Western-Camp sowie Showeinlagen im Lager.

Tickets und & Infos gibt es im Truck Store Niebel bei Thorsten Niebel und Team an der Hauptstraße 65 in Schloß Holte-Stukenbrock, Telefon 05207/991220, oder per E-Mail info@truck-store-niebel.com.