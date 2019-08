Als der Radfahrer etwa in Höhe der Feuerwehr (Paderborner Straße 414) an zwei Männern vorbeifuhr, riss einer der Täter an seinem Fahrradlenker, so dass der Verler stürzte. Die Täter schlugen und traten ihn und forderten seine EC-Karte und Bargeld. Sie durchsuchten die Geldbörse und warfen sie auf den Boden.

Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch nicht geklärt. Das Opfer fuhr unter Schock nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Wegen seiner Verletzungen wurde der 36-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter sind noch flüchtig. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 38 Jahre alt, schlank, etwa 1,85 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Teint. Einer der Männer hatte in seinen Kurzhaarschnitt Symbole rasiert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh, Tel. 05241/8690, zu melden.