Verl (WB/kl). Die Fraktion der Grünen im Verler Rat nimmt den jüngsten schweren Unfall an der Kreuzung Paderborner Straße/Bielefelder Straße zum Anlass, noch einmal auf mehr Sicherheit an dieser Kreuzung zu drängen. In einem Antrag, der in einer der nächsten Sitzungen im Straßen-, Wege- und Verkehrsausschuss nach den Ferien beraten wird, fordern die Grünen, »die Verwaltung möge beim zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW darauf hinwirken, dass die Sicherheit an der Kreuzung von Paderborner- und Bielefelder Straße überprüft und verbessert wird«.