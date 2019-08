Probejubel? Die Verler um Torhüter Robin Brüseke (unten links) zeigen im Facebook-Video, was sie gegen Augsburg am liebsten tun würden. Foto: Screenshot Facebook

Von Christian Bröder

Verl (WB). Ostwestfalen sind stur, reden nicht viel und gehen zum Lachen in den Keller? »Vielleicht ist das auch so, aber nur manchmal«, sagt Torhüter Robin Brüseke (25) in einem Werbevideo für das DFB-Pokal -Highlight des kleinen SC Verl gegen den Bundesligisten FC Augsburg bei Facebook . In der nächsten Szene bricht die ganze Mannschaft des Regionalligisten in überschwänglichen Jubel aus.