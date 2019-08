Von Uwe Caspar

Truck-Treff in Kaunitz Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

Sonja (47) und Marco Althoff (46) aus Hamburg haben aber keinen Rückzieher gemacht. Für den Bräutigam, zweimal verwitwet und einmal geschieden, ist es die vierte Ehe. Beim Kaunitzer Truck-Treff 2014 lernten sich beide kennen – und schon bald funkte es zwischen ihnen. Selbstverständlich erscheinen die eingefleischten Western-Fans zu ihrer kirchlichen Hochzeit im Saloon im standesgemäßen Nostalgie-Look. Besonders stolz ist Marco Althoff auf seine festliche Hose: »Die wurde 1842 genäht und hält immer noch. Mein Ur-Großvater hat sie früher getragen.« Schon zum fünften Mal hält Jens Hoffmann die Trucker-Predigt: »Doch zum ersten Mal habe ich hier ein Paar getraut«, freut sich der Geistliche über seine Premiere.

Rund 8000 Besucher

Auf dem Saloon-Gelände wimmelt es nur so von Cowboys, Trappern, Indianern und Revolver tragenden Männern. »Es sind natürlich keine scharfen Waffen, sondern Replika. Trotzdem führen wir am Eingang Kontrollen durch, auch Platzpatronen dürfen nicht mit reingenommen werden«, erklärt Organisationschef Thorsten Niebel. Seine Freude über das erneut gelungene Mixed-Festival mit 500 Super-Trucks, atemberaubendem Speed-Rodeo, röhrenden Trikes und rund 8000 Gästen wird nur durch eine, aus seiner Sicht übertriebene, Beschwerde etwas getrübt. So echauffierte sich ein Besucher über die an einem Stand angebotenen Kaiserlichen Reichskriegsflaggen – was allerdings legal ist, sofern auf ihr keine Nazi-Symbole abgebildet sind.

Fahnen-Ärger

Der Verkauf solcher Fahnen würde indes eine »kriegsverherrlichende und menschenverachtende Ideologie« unterstützen, wird in einer dieser Zeitung zugeschickten E-Mail mit Namensnennung des Verfassers moniert. Der Standbesitzer kann über den Einwand nur den Kopf schütteln: »Bisher hatte sich niemand über die Preußen-Fahne aufgeregt.« Obwohl dazu nicht verpflichtet, nimmt der Händler auf Wunsch des Veranstalters die vermeintlichen Fahnen des Anstoßes aus seinem Verkaufsstand. Thorsten Niebel beurteilt die Beschwerde kritisch: »Der Mann machte beim Gespräch mit mir einen stark alkoholisierten Eindruck und behauptete, Journalist zu sein. Das konnte er aber nicht nachweisen.«

Echter Indianer

Auf jeden Fall ein echter Indianer ist Martosapa Tummoschat (67). Der gebürtige Amerikaner der als Vierjähriger nach Deutschland kam, gehört dem Cheyenne-Stamm an. »Seit 28 Jahren kläre ich die Leute hier über die indianische Kultur auf«, beschreibt er seine Mission. Howgh!