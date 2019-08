Verl-Sürenheide (WB/mh). Zwischen Schul-, Berufs- und Freizeitstress geht oft eines verloren: Das gemütliche Beisammensein. Beim Pfarrfest in Sürenheide kommen Jung und Alt auch aus den umliegenden Gemeinden zusammen und tragen zu einem lebendigen Fest bei. »Man muss nicht weit weg fahren, um neue Menschen kennenzulernen, und es ist interessant, mit wem man bei einem Gemeindefest an der Theke so ins Gespräch kommt.«, findet Nicole Gerkens, die das Pfarrfest seit 2001 organisiert.