So geht professionelle Spurensicherung: Lilli hat eine – viel zu großen – Spusi-Overall angezogen, damit sie den Tatort nicht verunreinigt und Beweismaterial mit der Pinzette eingesammelt, das jetzt in einem Asservatenbeutel landet. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Wer kennt beispielsweise schon den Paragraf 127 der Strafprozessordung? Dieser Paragraf regelt nämlich die »zivile Festnahme«. Will heißen: Jeder, der eine Straftat beobachtet, ist berechtigt, den Täter vorläufig festzuhalten. Das Festnehmen zählt also nicht zu den Sonderrechten der Polizei.

Solche Sonderrechte hat ein Privatdetektiv nicht, erklärt Schrumpf den Kindern des Detektivworkshops, die ansonsten aber schon erstaunlich gut informiert sind. Sie wissen, was Notwehr, Körperverletzung oder Sachbeschädigung ist.

Detektiv kann jeder werden, sagt Schrumpf. »Wenn ihr zu Hause herausfindet, wer immer die Gummibärchen aufisst«, seit ihr ein Detektiv.

Seit 26 Jahren Detektiv

45 Jahre ist Alexander Schrumpf alt, seit 26 Jahren Detektiv. Fast schon genauso lang bietet er die Detektivworkshops für Kinder an und kommt bereits seit 15 Jahren nach Verl. Am Mittwochmorgen lässt er die Kinder Spuren an einem Tatort sichern, ganz professionell, so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Lilli muss sich einen Spusi-Overall anziehen, der ihr viel zu groß ist, um dann mit einer Pinzette mehrere Zettel einzusammeln. Auch ein Brecheisen liegt herum, das ebenso wie die Strumpfmaske in einem Asservatenbeutel landet.

Dann darf Alisha Fingerabdrücke mit Rußpulver und einem Sephyrapinsel sichern. Bei dieser Gelegenheit führt Alexander Schrumpf auch den unsichtbaren Pinsel vor, der einen Magnetkern hat und mit Eisenpulver arbeitet. Das kann man einfärben, um Spuren, je nach Untergrund besser sichtbar zu machen.

Trick verraten

Und noch einen Trick, den man im Fernsehen nicht zu sehen bekommt, hat Schrumpf auf Lager: Haarspray und Zahnbürste sollte ein guter Detektiv immer dabei haben. Denn wenn der Profi einen Fußabdruck sichern will, sprüht er zunächst Haarspray in die Spur, dann hält die Erde besser und haftet hinterher nicht so an dem Gips, mit dem die Spur ausgegossen wird. Die Zahnbürste braucht man, um die Erdkrümel zu entfernen, die doch noch am Gips kleben bleiben.

Diebesfallen sind auch ein interessantes Thema. Es gibt eine Creme, mit der man Geldscheine behandel kann. Der Dieb ahnt nicht, dass er nach seiner Tat Anhaftungen dieser Creme an seinen Fingern hat. Die sieht man nämlich nur, wenn man sie mit einer UV-Lampe beleuchtet.

Zurück zur Festnahme: Der Detektiv führt seine Handschellen vor und weist darauf hin, dass es einen Einheitsschlüssel für alle Handschellen in Deutschland gibt. »Er passt sogar in Frankreich. Ich habe es selbst ausprobiert.« Allerdings habe er in seiner Laufbahn bei gut 2500 Fällen die Handschellen nur drei Mal eingesetzt.

Im zweiten Teil seines Workshops lässt Schrumpf die Kinder die Spuren des Tatorts auswerten. Insbesondere die Zettel sind wichtig, weil auf ihnen eine Botschaft in Geheimschrift versteckt ist. Geheimschrift? »Das ist eher der spielerische Teil«, sagt Schrumpf. Obwohl er auch so etwas in seiner Praxis erlebt hat. »Wenn zum Beispiel bei Banken verschleiert werden soll, wer was veranlasst oder gemacht hat.«