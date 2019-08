Von Matthias Kleemann

Sie wird aus ihrem Buch »Manchmal ist es federleicht« lesen. Darin geht es um die großen und kleinen Verluste. Wie schwer wiegt der Abschied von einem Freund, von dem man sich sicher war, dass er einen überleben würde? Wie schwer ist es, an sich selbst zu merken, dass Schönheit und Attraktivität verblassen?

»Der Vorverkauf ist gut angelaufen. Wir werden wohl eine volle Hütte bekommen«, sagt stellvertretende VHS-Leiterin Annegret Weber.

Tagesfahrt nach Emden

Ein paar Teilnehmer mehr dürften es aber noch bei einer Tagesfahrt nach Emden sein, die am 7. September stattfindet. In der dortigen Kunsthalle läuft nämlich gerade die Ausstellung »Die Stille im Lärm der Zeit: Marc, Macke Nolde«. Die Bilder hängen sonst in Mülheim, wo das Museum wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen ist. Die Fahrt endet mit einer Stadtführung und einem Matjesessen.

Erstmals greift die Volkshochschule die Themen NS-Vergangenheit und Rechtsextremismus auf. Am 28. September findet eine Fahrt zur Gedenkstätte Bergen-Belsen statt. Die Fahrt ist günstig, weil sie vom Förderverein der VHS gefördert wird.

Zu den nächsten Veranstaltungen in Verl zählt ein Vortrag von Dr. Klaus Gauger über Schizophrenie am 8. Oktober, 19.30 Uhr in der Kreissparkasse. Die Autorin Sandra Roth, Mutter eines mehrfach behinderten Kindes, kommt am 11. März nach Verl und liest aus ihrem zweiten Buch »Lotta Schultüte«.

240 Kurse in Verl

Von den 820 Kursen, die das neue Semester bietet, entfallen etwa 240 auf Verl. Mal wieder dabei ist unter anderem ein Kochkurs für Männer. »Ich habe da einen neuen Kursleiter gefunden«, sagt Annegret Weber.

Bei den Überlegungen, was die Menschen interessiert, spielen vor allem viele Neuerungen in IT-Bereich eine Rolle. Ein Beispiel ist die Fritzbox, ein Router für private Netzwerke, der aber noch viel mehr kann. Wie man all diese Funktionen aktiviert und sinnvoll benutzt, darum dreht sich ein neuer Kurs. Wo speichere ich meine Daten – zu Hause auf dem Rechner oder in der Cloud? Auch diese Frage treibt viele Menschen um. Die Antworten gibt es in einem Kurs.

Wer sich anmelden will, kann das nach wie vor per Telefon machen, und zwar beim Verler Bürgerservice unter Ruf 05246/961196. Denen, die online-affin sind, will es die Volkshochschule mit ihrem neuen Internetauftritt einfacher machen. Alles sei jetzt übersichtlicher. »Man kann jetzt besser sehen, wie viele Teilnehmer ein Kurs schon hat«, sagt Weber.