Verl (kl). Ein Programm für die ganze Familie, das bieten die Yaks zu Verler Leben an drei Tagen auf der Festivalwiese. »Wir haben das Angebot gegenüber dem vergangenen Jahr noch einmal aufgewertet«, sagt Jan Fiete Volkmer von den Yaks.

Hier sticht vor allem die Pink-Coverband »Just Pink« hervor, die gleich am Freitag ab 22 Uhr für zwei Stunden das Partyvolk erfreuen soll. Nicht weniger attraktiv ist der Samstag mit der U2-Coverband »Achtung Baby«, dem Vernehmen nach der besten aller U2-Coverbands. Am Sonntag erfreut »herr H« als Zugpferd vor allem die jüngeren Gemüter.

Aber auch die Vorbands können sich sehen lassen. Volkmer hebt »Random IAM« und die »German Scotch Band« hervor, die am Samstag das Einheizen übernehmen sollen. Zum Runterkommen spielt an allen drei Tagen nach den Top Acts die heimische Band »Daily Business«, der Volkmer selbst angehört. »Aftershow-Party« nennen die Veranstalter diesen Part. Am Sonntag spielt »Nexus« bis zum Abschlussfeuerwerk.

Sportvereine präsentieren sich

Natürlich werden sich die Yaks wieder selbst präsentieren, mit Schlagkäfig und Infostand. Daneben haben aber die anderen großen Sportvereine die Möglichkeit, sich darzustellen. Sonntagnachmittag wird das der TV Verl mit mehreren Abteilungen sein.

Der späte Nachmittag gehört dann den Fans des SC Verl. Unter dem Motto 1999/2019 sollen die Stars von damals und heute im Mittelpunkt stehen, sagt stellvertretender SC-Vorsitzender Hans Katzwinkel. Zugesagt haben der damalige Trainer Uli Sude und der aktuelle Trainer Guerino Capretti, außerdem die aktuellen Spieler Ron Schallenberg und Matthias Häder (die Torschützen), sowie weitere Größen. Moderiert wird das Ganze von Mario Lüke. Ein Torwandschießen, bei dem jeder gegen die Pokalhelden antreten kann, und eine Autogrammstunde runden das Programm ab.

Auch kulinarisch hat die Festivalwiese einiges zu bieten. Das Kochwerk und der Imbissanbieter »Bei Sven« wollen die Gäste vor allem mit unterschiedlichen Burgern locken, mit Ziegenkäse oder vegetarisch, außerdem mit Fleisch vom Hirsch oder Pulled Pork sowie Wildschweinbratwurst.

Zur U2-Musik öffnet Sponsor Ford Fiekens die Früh-Kölsch-Lounge und am Sonntagmittag gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln. Die Kinder können Taschen und Rucksäcke bemalen (eine Aktion der Volksbank Kaunitz), die Yaks bauen eine Hüpfburg auf und bieten Kinderschminken an.